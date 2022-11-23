الأربعاء 23-11-2022
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الأربعاء، 23-11-2022 11:11 ص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم على الريق؟

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الوكيل الإخباري-يعتبر الثوم واحدا من الأطعمة الأكثر فعالية للحفاظ على الصحة، إذ يساعد الدورة الدموية والجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، وينصح الخبراء بتناوله على الريق، لعدة أسباب، حيث يشيرون إلى أن تناوله على معدة فارغة يقدم العديد من الفوائد الصحية، ربما لا يرغب الكثيرون بذلك، بسبب رائحة الثوم في الفم، ولكن تستطيع تغيير نكهة الفم بسهولة بعد تناولها .
تعزيز جهاز المناعة

خفض ضغط الدم

مكافحة أمراض القلب

التخلص من السموم

تخفيف الإجهاد التأكسدي

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عكاظ

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