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السبت، 24-12-2022 04:51 م

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل يومياً لمدة شهر؟

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الوكيل الإخباري-يدخل الزنجبيل ضمن قائمة الأعشاب الطبية، ويتم عادةً استخدام جذوره كتوابل، كما يمكن تناوله طازجًا أو شرب منقوعه أو مغليه أو استخدام مسحوقه أو زيته لأغراض علاجية.

وتم استخدامه كعلاج تقليدي منذ آلاف السنين، واشتهر في الطب الصيني والهندي بكونه يعالج العديد من المشكلات الصحية.

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لكن ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل بشكل يومي على مدار شهر كامل؟ لما موقعا "health" و"healthline" أجابا عن هذا السؤال.


الزنجبيل نوع من التوابل ذات طعم قوي جدا، يحتوي على مجموعة كاملة من الفيتامينات والمعادن، وله تاريخ طبي طويل منذ قرون، ويساعد في الحفاظ على صحة جسمك.


الزنجبيل غني بـ"الجنجرول" وهي مادة نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل الأعراض مثل الغثيان والقيء، وتقليل تورم المفاصل.


أيضا يحتوي على مادة shogaol، التي لها تأثير مسكن يساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب، بحسب المعاهد الوطنية الصحية بالولايات المتحدة.


والزنجبرين الموجود في الزنجبيل مفيد بشكل خاص لعملية الهضم، وله تأثير مضاد لمرض السكري ويحسن وظائف المخ والجهاز المناعي وعند المداومة على تناول الزنجبيل لمدة شهر ستشعر بالعديد من الفوائد الصحية لأنه:
- مضاد للالتهابات
- يقلل الغثيان
- تقليل آلام العضلات
- يعزز حركات الأمعاء ويقلل من الإمساك
- يخفض الكوليسترول "الضار" في الجسم، ويقلل كمية الدهون الثلاثية في الدم.
- يقوي المناعة عن طريق وجود المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بأمراض ضارة.

 

 

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