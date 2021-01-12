الثلاثاء 12-01-2021
الوكيل الاخباري

51 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

تعميم من رئاسة الوزراء

الأرصاد تكشف موعد تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق

توجيه عاجل من الملك بشأن طلبة المدارس والقطاعات المختلفة

استقبال مراجعي عيادات الاختصاص بالخدمات الطبية.. الأحد

الحكومة تبحث قرارات مصيرية هامة

إعادة فتح عيادات مدينة الحسين الطبية قريبا

أسعار الذهب الثلاثاء 12/1/2021

شكوى من افتقار جسر مشاة لمقومات السلامة في عمان

قرارات هامة تصدرها محكمة امن الدولة في قضية الاعتداء على السياح في جرش

الثلاثاء، 12-01-2021 01:54 م

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عشاء ثقيل؟

المسار-مائدة (Custom)


الوكيل الاخباري - أفادت العديد من الدراسات أن تناول العشاء في وقت مبكر يساعد على هضم الطعام بشكل أفضل، وتعزيز فقدان الوزن، وخفض نسبة السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

اضافة اعلان

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تناول العشاء في وقت متأخر إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، وذلك وفقا لتقرير صحي نشره موقع "ذا هيلث سايت" الطبي.

 

يوصي الخبراء بتناول آخر وجبة في اليوم قبل الساعة 7 مساء، وتناول الوجبات الخفيفة حصرا، وذلك نظرا لأن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ في الليل، فقد لا يتم هضم الوجبات الثقيلة بشكل صحيح، وسيخزن الجسم السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.

وذكر التقرير بعض التغيرات الي تطرأ على الجسم عند تناول عشاء ثقيل في وقت متأخر من الليل، وتتمثل بما يلي:


- ضعف الشهية في الصباح:

قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر جدا في الليل إلى قلة الشهية في صباح اليوم التالي، ما قد يؤدي إلى تخطي وجبة الإفطار وحدوث اضطراب في روتين النظام الغذائي المتبع.


- أمراض الجهاز الهضمي:

تناول الوجبات الثقيلة في وقت متأخر من الليل باستمرار يؤثر على عملية الهضم حتما، إذ يحدث تلكؤ وتباطؤ في عملية هضم الطعام، ومع مرور الوقت يمكن أن يسبب ذلك أمراض الجهاز الهضمي وحدوث التهاب وقرحة في المعدة، والتهاب الأمعاء والإمساك وحتى سرطان القولون.


- زيادة معدل ضربات القلب:

عند الإفراط في تناول الطعام يعمل القلب بجهد أكبر من المعتاد، ما قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وحدوث ارتفاع في ضغط الدم، كما أن تناول وجبات عالية السعرات الحرارية بعد الساعة 6 مساء يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع 2.


- التهاب البنكرياس الحاد:

تناول الكثير من الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد لدى الأشخاص المصابين بحصى المرارة بشكل خاص، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الاندفاع المفاجئ لالتهاب البنكرياس الحاد إلى الوفاة.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
emarat-news_2020-12-23_03-48-28_105801 (Custom)

فاكهة شتوية ترفع الضغط المنخفض

2020_9_17_17_25_41_26 (Custom)

لمتبعي الدايت .. 6 أنواع جبن تساعد على فقدان الوزن

900x450_uploads,2020,09,05,dea64bec6b (Custom)

بعيداً عن الحليب.. أطعمة مليئة بالكالسيوم لصحة عظامك

النقرس_والجنس__هل_هناك_أي_تأثير_سلبي؟_وهل_يمكن_تفاديه؟ (Custom)

عوامل تزيد من خطر الإصابة بداء النقرس

nsyh_ltskhyn_ltm_blmykrwyf (Custom)

استخدامات مذهلة لا تتوقعها للميكروويف .. تعرف عليها

man-just-before-or-after-a-sneeze-royalty-free-image-159358784-1549572981

ماذا يحدث لجسمك عند كتم العطس؟

أخبار متعلقة
Untitled-1-817

لماذا يعد الموز خيارا مفيدا لفقدان الوزن؟

5fe5f9634c59b750b53c4fc2

كيف تقوي جهازك المناعي في أسرع وقت وتصونه على المدى الطويل!

diabetes

5 إنذارات مبكرة تنبهك إلى 'السكري'

47-190815-tips-preventing-skin-aging_700x400

أطعمة تمنع ظهور آثار الشيخوخة

1036563727_0_0_1920_1039_1000x541_80_0_0_86cfba37fac0ff1c0867c61ca87eb310

احذروا مخاطر المكسرات النيئة

Young-woman-brushing-teeth

متى تنظف أسنانك صباحا؟ خبراء يحددون الوقت الأنسب