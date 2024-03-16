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السبت، 16-03-2024 01:21 م

ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام على المشروبات الغازية؟

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الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول المشروبات الغازية قبل وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، دون الانتباه لحجم الأضرار التي تسببها للجسم عند استهلاكها على الريق.

أضرار كسر الصيام على المشروبات الغازية

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1- زيادة الوزن
تناول المشروبات الغازية على الريق يسبب زيادة الوزن، ويرجع السبب إلى ارتفاع سعراتها الحرارية، فضلًا عن محتواها العالي من السكريات.


2- انتفاخ البطن
في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن تناول المشروبات الغازية على الريق يزيد من خطر الإصابة بالانتفاخ، لاحتوائها على ثاني أكسيد الكربون، الذي يستقر في البطن بصورة غازات.


3- سوء التغذية
ثبت أن تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة يقلل من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، مما يؤدي إلى نقص الفيتامينات والمعادن.


4- هشاشة العظام
أظهرت بعض الدراسات أن خطر الإصابة بهشاشة العظام يزداد لدى الأشخاص المعتادين على تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة، بسبب سوء امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم.


5- الأنيميا
يواجه الجسم صعوبة كبيرة في امتصاص معدن الحديد من الطعام عند اعتياد الإنسان على تناول المشروبات الغازية على الريق، مما يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا.


6- تسوس الأسنان
تصبح الأسنان أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتسوس عند تناول المشروبات الغازية على الريق، ليس لسكرياتها المرتفعة فقط، بل لاحتوائها أيضًا على أحماض، تضعف طبقة المينا التي تغلف سطح السن من الخارج.


7- عسر الهضم
يتضرر الجهاز الهضمي كثيرًا عند تناول المشروبات الغازية على الريق، حيث تقلل من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المعدة والأمعاء، مما يسبب عسر الهضم.


8- التهاب المعدة
تتسبب المشروبات الغازية في التهاب الغشاء المخاطي للمعدة عند تناولها على الريق، مما يؤدي إلى الشعور بألم وحرقان في الجزء العلوي من البطن.

 

الكونسلتو 

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