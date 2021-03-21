الأحد 21-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

خبير أوبئة يحذر: اذا استمرت الأرقام بهذه الزيادة سندخل رمضان بنسبة فحوص إيجابية 40%

العراق.. اغتيال ضابط في المخابرات غربي بغداد

السعودية تنفي تسجيل وفيات مرتبطة بلقاح كورونا

بريطانيا: على الاتحاد الأوروبي الالتزام بعقود لقاحات كورونا

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ894 شركة ومكلّفا

الحكومة توافق على دعم برامج البنك المركزي

المملكة على موعد مع كتلة هوائية باردة

توجيهات لرئيس الوزراء الى المؤسّسات والدوائر الحكوميّة

قرارات لمجلس الوزراء

33 وفاة و5312 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الأحد، 21-03-2021 09:10 م

ماذا يحدث لزيت الزيتون عند تسخينه؟

زيت-الزيتون


الوكيل الاخباري - هناك الكثير من الناس يستخدمون زيت الزيتون في الطهي، أو قلي البيض، أو شوي اللحم.. ولكن هل لتسخين زيت الزيتون آثارا سلبية؟

اضافة اعلان

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، والتي أجرت دراسة بهذا الخصوص، ونشر نتائجها موقع "هيلث لاين" الطبي، يمكن أن تساعد الدهون غير المشبعة في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ في الدم مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنها توفر العناصر الغذائية للمساعدة في تطوير خلايا الجسم والحفاظ عليها، وزيت الزيتون هو في الغالب دهون أحادية غير مشبعة، الطبخ بالزيت لن يغير تركيبته الدهنية، وتظل نسبة الدهون الأحادية غير المشبعة في زيت الزيتون كما هي بعد التسخين حتى في درجات الحرارة المرتفعة.

 

ليس فقط ذلك، وجدت الأبحاث أن زيت الزيتون البكر الممتاز هو زيت الطهي الأكثر استقرارًا تحت الحرارة عندما يتعلق الأمر بإنتاج المركبات القطبية متفوقًا على زيوت الطهي التي تحتوي على نقطة دخان أعلى، أحد أسباب ذلك هو أن زيت الزيتون يحتوي على الفينولات ومضادات الأكسدة التي تحميه من الانهيار عند تسخينه.

علاوة على ذلك من غير المحتمل أن تتجاوز درجة احتراق زيت الزيتون عند الطهي إلى 350 درجة فهرنهايت، حتى إذا قمت بتحويل الشعلات إلى درجة حرارة عالية وحتى إذا قمت بتحويل الفرن إلى 450 درجة فهرنهايت فإن الطعام والزيت لا يصلان إلى درجة الحرارة هذه.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1045080288_0_0_3068_2039_3068x2039_80_0_0_d2453138d1bf90284ec679251c8acf97

كيف تعيد تأهيل عمل رئتيك وما تمارين التنفس المناسبة لذلك؟

52018813516141321524

تحذير من خطر الموت بسبب قلة النوم!

اسباب-الصداع-المستمر

أسباب الصداع المستمر

سرطان-الدماغ-2

الأعراض الرئيسية لسرطان الدماغ

9-ways-improve-memory-save-speed

دراسة: استخدام الورقة والقلم يساعد على تحفيز الذاكرة

2019_4_15_16_19_28_177

تعرف على نوع الخضار الذي يحرق الدهون في جسمك ويقي من الأمراض

أخبار متعلقة
2019_4_15_16_19_28_177

تعرف على نوع الخضار الذي يحرق الدهون في جسمك ويقي من الأمراض

XKM4KDPLJI4SZGNJ54LJCRLREA

تجنبه لمنع النوبات القلبية .. المخاطر الصحية لاستخدام الزيت المهدرج في الأغذية

lemon-coffee

هل تساعد القهوة بالليمون على حرق الدهون وخسارة الوزن؟

190614115753949_البابونج-والسكري

فوائد مشروب البابونج لحرق الدهون بسهولة

212061-SodiumAndSalt

دراسة: مادة غذائية تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية

طرق_للتنحيف_في_أسبوع

وصفة منزلية لإنقاص الوزن في عطلة نهاية الأسبوع