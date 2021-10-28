الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 07:30 م

ماذا يحدث لصحتك عند تناول الفشار

فشار


الوكيل الإخباري - كشف خبراء التغذية، عن الفوائد الناتجة عن تناول حبوب الفشار المعدة منزليًّا، والتي طالما كان يحذر الأطباء قديمًا من خطورتها على الصحة لتسببها في زيادة الوزن.

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وكشفت إخصائية تغذية روسية، أن الفشار هو أحد أكثر المواد الغذائية فائدة للقلب والأوعية الدموية، و لتناوله فوائد عديدة للصحة والبشرة.


طعام ممتاز للمعدة والقلب
وأعلنت الدكتورة ناديجدا تسابكينا، خبيرة التغذية الروسية، أن الفشار المعدّ في المنزل، الخالي من السكر والنكهات المضافة، يعد طعامًا ممتازًا، يساعد على تحسين عمل المعدة والأمعاء والقلب والأوعية الدموية، ويؤثر إيجابيًّا في حالة الجلد.
وأوضحت خبيرة التغذية، أن الذرة التي يصنع منها الفشار تحتوي على فيتامينات مجموعة В والحديد والزنك والنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز ومضادات الأكسدة البوليفينول.


وأشارت الطبيبة، إلى أن جميع هذه المواد تساعد على تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وظهور مشكلات في الجهاز الهضمي.

 

البيان


 




 

 


 

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