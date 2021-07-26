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الإثنين، 26-07-2021 08:29 م

ماذا يحدث لصحتك عند تناول اللوز؟

اللوز


الوكيل الإخباري - يعد اللوز من العناصر الغنية بالبروتين ويحتوي على قيم غذائية عالية ومضادات أكسدة وأحماض دهنية، منها أوميغا 3، وأثبتت الدراسات قدرته على التحكم في مستويات السكر في الدم.

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يحافظ على مستوى السكر والكوليسترول في الدم
وأكد موقع "هيلث شوتش" أن اللوز يحتوي على مواد مفيدة جدا للشعر والجلد والمخ، وتناوله مرتين يوميا يساعد في الحفاظ على مستويات صحية من السكر والكوليسترول في الدم، كما أنه يخفض من مستويات الكوليسترول الضار.


يحمي من ارتفاع ضغط الدم والسمنة 
ونصح خبراء التغذية مرضى السكري من النوع 2 بتناول اللوز، فهو منخفض الكربوهيدرات والعناصر الغذائية مثل الدهون وغني بالمغنيسيوم والألياف التي تساعد في تحسين عمل الأنسولين، كما يساعد على تحسين التمثيل الغذائي، ويحمي من المشاكل الأيضية التي تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة .


إنقاص الوزن
ويساعد تناول اللوز يوميا في إنقاص الوزن، وذلك بسبب الألياف والبروتينات الموجودة فيه، كما يساعد في إصلاح الجلد والشعر لاحتوائه على فيتامين هـ المكون المهم جدا من مكونات الجمال.


يحمي من النوبات القلبية
وأكد الخبراء أن اللوز يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حيث أن اللوز يحتوي على كمية كبيرة من المغنيسيوم، والذي يسبب نقصه ارتفاع ضغط الدم، مما يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم وتجنب مشاكل مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.


مفيد للشعر
ويمكن تناول اللوز بكثير من الطرق، فيمكن تناوله منقوعا أو محمصا أو مجففا، كما أنه من المفيد جدا تناول حليب اللوز وإضافته إلى النظام الغذائي، ويمكن استخدام زيت اللوز المفيد لصحة الشعر.


ويحتوي اللوز على: فيتامين ه، فيتامين ب 2، المنغنيز، المغنيسيوم، البروتين، النحاس، الفوسفور مما يجعله ملك الأطعمة الغذائية.

 

رام الله الإخباري


 




 

 


 

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