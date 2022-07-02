ماذا يحدث لصحتك عند تناول خل التفاح على الريق؟

الوكيل الإخباري - شاع استُخدِم خل التفاح في منذ آلاف السنين؛ وذلك بسبب فوائده الصحيّة العديدة للجسم، إلاّ أنّه لا توجد أبحاث ودراسات علميّة موثوقة حول فوائد شربه على الريق تحديداً، وتُقدّر الجُرعة المناسبة منه بـ 1-2 ملعقة كبيرة، أو ما يُعادل 15-30 مليلتراً مخلوطة مع الماء، والتي يمكن تناولها قبل الوجبات أو بعدها.

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وتجدر الإشارة إلى أنّه يمكن لشرب خل التفاح على معدة فارغة أن يؤدي إلى اضطراب المعدة، والشعور بالانتفاخ، ولذلك يُنصح بتخفيفه أو تناوله مع الطعام للتقليل من خطر حدوث هذه الأعراض.



أمّا عن فوائد شرب خل التفاح مع الماء الدافئ على الريق؛ فلا تتوفّر معلومات حول هذه الفوائد، ولكنّ تخفيف خلّ التفاح بالماء يساعد على التقليل من خطر التعرُّض لأعراضه الجانبيّة المُحتملة، وعلى الرغم من أنّ الكميّة التي يُنصح بها تتراوح بين ملعقة صغيرة إلى ملعقة كبيرة مخلوطة مع ما يُقارب 227 مليلتراً من الماء، إلّا أنّ درجة أمان الجُرعات المختلفة تُعدّ غير معروفة.



الفوائد العامة لخل التفاح

تُعدُّ فوائد شرب الخل الأبيض على الريق غير مؤكدة، وما زالت بحاجة إلى المزيد من الدراسات لإثبات فعاليّتها؛ وهي كالآتي:



تحسين مستويات سكر الدم

أشارت إحدى المُراجعات المنهجية والتحليل الإحصائي لـ 6 دراسات شملت 317 مريضاً بالسكري من النوع الثاني والذي نُشر في مجلّة Journal of Advanced Nursing عام 2019 إلى أنّ فوائد شرب خل التفاح العضوي على الريق ساعد على تحسين مستويات جلوكوز الدم الصياميّ، وسكر الدم التراكميّ لدى مجموعةٍ من الأشخاص البالغين الذين يُعانون من السكري من النوع الثاني.



وتجدر الإشارة إلى أنّه يمكن لخل التفاح أن يُقلّل من مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، ولذلك يجب مراقبة مستوياته بشكلٍ مستمر، كما يجب استشارة الطبيب لاحتمالية الحاجة لتغيير جرعات بعض جرعات أدوية السكري.



المساعدة على خفض ضغط الدم

وجدت دراسة أولية أجريت على الفئران ونُشرت في مجلّة European Journal of Nutrition عام 2016، أنّ الخل يخفض مستوى ضغط الدم لدى الفئران التي تُعاني من ارتفاعٍ فيه؛ وذلك بسبب احتوائه على حمض الخلّيك الذي يمتلك تأثيراً خافضاً لضغط الدم.



ومن جانبٍ آخر تجدر الإشارة إلى أنّه يمكن للإفراط في شرب خلّ التفاح أن يُقلّل من مستويات البوتاسيوم في الدم بشكلٍ كبير، ممّا قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في حال كان الشخص يُعاني من ارتفاعٍ في ضغط الدم.



تحسين مستويات الكوليسترول في الدم

أشارت دراسة أولية أجريت على الأرانب ونُشرت في مجلّة Lipids in Health and Disease عام 2010، إلى أنّ تناول خلّ التفاح بكميات مرتفعة ارتبط بتقليل مستويات الكوليسترول الكلّي والضارّ لدى الأرانب التي خضعت لنظامٍ غذائيٍّ يحتوي على الكوليسترول.



فوائد خل التفاح للمعدة

تشيع العديد من الفوائد التي تنقصها الأدلّة العلميّة حول فوائد شرب خل التفاح مع الماء صباحاً للمعدة والجهاز الهضمي عامةً، إذ يُعتقد أنّ خل التفاح يُحسّن عمليّة الهضم؛ وذلك بسبب قدرته على زيادة إفراز الإنزيمات الهاضمة وحمض المعدة، ممّا يساعد على تحسين الهضم، ولكن لا توجد أدلّة كافية تدعم صحّة هذه النظريّة.



يُعتقد بأنّ استهلاك كميّاتٍ كبيرةٍ من خل التفاح قد يكون مفيداً في التقليل من الإسهال والإمساك؛ حيث إنّه يحتوي على البكتين الذي يُعدُّ من الألياف الذائبة في الماء التي قد تساعد على امتصاص السوائل من الأمعاء ولكن يجدر التنويه إلى أنّه لا توجد أدلّةٌ حول هذا التأثير، كما أنّ استهلاك هذه الكميّات قد يرتبط ببعض الآثار الجانبيّة.



ما هي أضرار خل التفاح على الريق؟

إليك مجموعة من الأضرار المحتمل حدوثها عند تناول خل التفاح على الريق وهي على النحو الآتي:



1. يلحق الضرر بالأسنان

من المعروف أن تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات الحمضية، مثل خل التفاح من شأنه أن يضعف مينا الأسنان مع مرور الوقت، الأمر الذي قد يرفع من خطر إصابتها بتسوس الأسنان أيضًا.



في بداية الأمر لا يترافق تضرر مينا الأسنان مع أعراض مميزة لذا قد لا يشعر الشخص بذلك، لكن مع تفاقم الضرر ومرور الوقت، من الممكن أن يلاحظ الشخص الم وحساسية في الاسنان.



2. يقلل من مستويات البوتاسيوم في الجسم

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أضرار خل التفاح على الريق ومن بينها انخفاض البوتاسيوم في الجسم.



للأسف قد لا تترافق هذه الحالة الصحية مع بعض الأعراض المميزة في بدايتها تحديدًا، لكن مع تفاقم الحالة قد يعاني الشخص من مشكلة ضعف في العضلات أو شللها، وبالتالي قد يسبب ذلك تأثيرًا على أجزاء الجسم المختلفة.



3. يؤثر على مستويات السكر في الدم

تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح على الريق يمكن أن يؤثر على عملية تنظيم الجسم لمستويات السكر في الدم وإدارتها.



لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري استشارة الطبيب قبل تناول نظام غذائي يحتوي على خل التفاح.



4. يسبب مشكلات في المعدة وحروق في المريء

يسبب تناول خل التفاح على الريق وعلى معدة فارغة في حدوث مشكلات في المعدة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من خزل المعدة، وهو مرض يحدث عندما لا تستطيع المعدة إفراغ نفسها بطريقة طبيعية.



كما وبسبب طبيعة خل التفاح الحامضة جدًا، فقد يؤدي استخدامه على الريق إلى تهيج الحلق، وقد يترافق الأمر مع مشكلات مختلفة، مثل صعوبة في البلع.



5. يسبب تفاعلات مع الأدوية الأخرى

من الممكن أن يتفاعل خل التفاح مع بعض الأدوية المتناولة، وخاصة مدرات البول والملينات وحتى الأنسولين.



هذا يعني أن على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية الحذر من استخدام خل التفاح واستشارة الطبيب المعالج قبل القيام بذلك.



فوائد تناول خل التفاح على الريق

يقوم البعض بتناول خل التفاح على الريق من أجل فقدان الوزن، حيث وجدت بعض الأدلة العلمية المختلفة أن تناوله من شأنه أن يساعد في عملية قمع الشهية وبالتالي خفض الوزن.



وتشير الأدلة إلى أن هذه العلاقة قد تكون ناتجة عن وجود حمض الأسيتيك في خل التفاح، وهو حمض مركز يمتاز بخصائص قامعة للشهية.



في المقابل، من الضروري أن تعرف أن هذه الفائدة لم ترتبط بتناول خل التفاح على الريق وعلى معدة فارغة، بل قد تشمل تناوله في جميع فترات اليوم.



نصائح لاستخدام خل التفاح بشكل آمن

عدم الإفراط في استخدام خل التفاح.

تخفيف الخل بالماء أو استخدامه كمكون في السلطات والأطعمة.

الحد من ملامسة الأسنان، مثل شرب الخل من خلال القشة.



ملاحظة: يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي أو انخفاض مستويات البوتاسيوم أو مرض السكري التحدث إلى الطبيب قبل تناول خل التفاح.

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