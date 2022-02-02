الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تخفِّض توقعاتها لفائض النفط في 2022

إصابة بتصادم شاحنتين على طريق العقبة

مواطنون قلقون من تأخر نتائج فحوصات الكشف عن كورونا

الحكومة: سقوف سعرية اذا استمر ارتفاع اسعار الخضار

خبيرة روسية: فيروس كورونا فقد قدرته على اختراق أنسجة الرئتين

قانوني يوضح شكل وآلية تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء خلال المنخفض

الصفدي وأمين عام جامعة الدول العربية يعقدان مباحثات ثنائية اليوم

أكثر من 95 الف اصابة كورونا نشطة في الأردن - أرقام

فايزر تطلب ترخيصا لتطعيم الأطفال دون 5 سنوات ضد كورونا

وزارة العمل تعلن عن شاغر وظيفي - تفاصيل

الأربعاء، 02-02-2022 08:06 ص

ماذا يحدث لنا عند تناول تفاحتين في اليوم؟

تفاح


الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة ناديجدا تسابكينا، خبيرة التغذية الروسية، أن التفاح يخفض من احتمال الإصابة بالسرطان، ولكن الإفراط بتناوله يشكل خطورة على الصحة.

اضافة اعلان


وتشير الخبيرة في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن التفاح غني بالفيتامينات والمواد المفيدة، ولكن لا ينصح بتناوله بكميات كبيرة.


وتضيف، التفاح غني بفيتامينات A وС وВ1 وВ2 وРР وЕ والمغنيسيوم والفوسفور واليود والحديد والسيلينيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك. ويقلل التفاح من احتمال الإصابة بالسرطان، ويحسن الذاكرة ويعزز منظومة المناعة ومرونة الأوعية الدموية. وبفضل احتوائه على مجموعة فيتامين В (الريبوفلافين والثيامين وفيتامين В-6) يحسن صحة الجهاز العصبي.


وتقول، "ولكن الإفراط بتناول التفاح يمكن أن يضر مينا الأسنان ويتسبب بتسوسها. وتحتوي بذور التفاح على سم السيانيد، لذلك من الأفضل عدم تناول بذوره".

بالطبع يمكن لجسم الإنسان معالجة كميات صغيرة من السيانيد، ولكن الجرعة الزائدة تكون قاتلة.


وتضيف، يوصى بتناول ما لا يزيد عن تفاحتين متوسطتين في اليوم، ويفضل إعطاء الأفضلية للتفاح الأخضر.


وتقول، "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية ويحاولون الحفاظ على وزنهم، فإن التفاح الأخضر ملائم لهم أكثر".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
451732012-H

احذروا استخدام الزيوت العطرية لعلاج الأطفال

resized_البيلاتس تكسب الجسم انسيابية الحركة الجسدية وقدرة على التحمل دون آلام

تمارين رياضية بسيطة تناسب مرضى الروماتيزم

حلق الاذن للاطفال

لهذه الأسباب لا يجب ثقب أذني طفلتك في عمر صغير

2020_9_7_16_17_5_796

فوائد عصير الصبار

2018_4_11_19_11_29_600

الإفراط في تناول الباستا قد يعرضك لـ أمراض

ما-هو-التهاب-الدم-الفيروسي

ما هي أسباب وأعراض التهاب الدم الفيروسي

أخبار متعلقة
202212716238285PQ

عصائر الخضروات أفضل للتخلص من الوزن