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الخميس، 07-01-2021 10:54 ص

ماذا يحدث لوجهك عند وضع مستحضرات التجميل يوميا! - صور

eyeliner


الوكيل الاخباري - يضع معظم السيدات مستحضرات التجميل، بشكل يومي على وجوههن، قبل الخروج من المنزل.

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وحذر خبراء من كثرة وضع المكياج على الوجه، يوميا، بسبب الأضرار الصحية التي يسببها للبشرة، وفقا لتقرير نشره موقع "الكونسلتو" الطبي.

وأكد التقرير أن مساحيق التجميل تحتوي على مواد كيميائية، تسبب آثارا جانبية ضارة للبشرة، ومنها:

 


- انسداد المسام


يزداد تعرق الجسم مع الجهد، خلال فترات التواجد في الخارج، وتخرج قطرات العرق عبر الفتحات الضيقة المعروفة بالمسام، إلا أن مساحيق التجميل تمنع خروج العرق، وتسبب انسداد تلك المسام الموجودة في البشرة.


يسبب ذلك حبس البكتيريا والأوساخ العالقة بداخلها، الأمر الذي يؤدي إلى تهيج البشرة.

 


- حب الشباب

 

 يظهر حب الشباب في البشرة انسداد المسام الناتج عن وضع مستحضرات التجميل يوميا، لأن هذا الانسداد يتسبب في التجمع البكتيري، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء.


كما تظهر أنواع أخرى من البثور تشبه الأكياس، وتظهر بكثافة أعلى في الجبهة والوجنتين، نتيجة انتشار الغدد الدهنية في تلك المناطق.

 



- احمرار الجفون


تعتبر منطقة الجفون هي المسؤولة عن إفراز الزيوت في البشرة، لذلك تكون أكثر الأجزاء حساسية في البشرة.


وعند وضع مستحضرات التجميل عليها يحدث مثلما يحدث لأجزاء البشرة الأخرى من انسداد للمسام، ما يؤدي إلى احتباس الزيوت، وبالتالي احمرار الجفون وتهيجها.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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