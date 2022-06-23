الخميس 23-06-2022
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الخميس، 23-06-2022 01:55 م

ماذا يعني انخفاض الرغبة في تناول الطعام؟

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الوكيل الإخباري-  دائماً نشعر بالجوع الشديد أو اشتهاء نوع معين من الطعام، أليس كذلك؟ لكن ماذا يحدث عندما تحصلين على هذه الوجبة الشهية وتشعرين بانخفاض الرغبة في تناول الطعام ورفضه تماماً؟

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يمكن أن تعني الرغبة الشديدة في تناول الكثير من الأشياء، ثم رفض تناولها في نفس الوقت، اتباع نظام غذائي غير صحيح، أو بعض المشاكل الأخرى التي نستعرضها الآن.

 

1 . بطن ممتلئ
إذا كنتِ قد تناولت طعاماً كافياً وصحياً يحافظ على معدتك ممتلئة لمدة ثلاث إلى أربع ساعات، فإن انخفاض الرغبة الشديدة لديك هو علامة على اتباع نظام غذائي جيد. 

 

 2 . زيادة نسبة الكافيين
يمكن أن يلعب الكافيين دوراً في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لذلك إذا كنتِ تعانين انخفاض الرغبة الشديدة في تناول الكافيين، لأنك بدأت في تناول المزيد من الكافيين، وهذا مؤشر سيئ تجب السيطرة عليه، لتجنب الأضرار على المدى الطويل.
 
 3 . الجوع
في السعي وراء إنقاص الوزن، يميل الكثير من الناس إلى تجويع أنفسهم عن قصد لعدة ساعات، وعلى مدار فترة زمنية، يبدأ ذلك تلقائياً في تقليل الرغبة الشديدة. 
 
ويعد ذلك هو الأسوأ، في حين أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع، إلا أن النقص الشديد في السعرات الحرارية، بسبب قلة الأكل، يمكن أن يتسبب في آثار ضارة بالجسم. 
 يمكن أن يؤدي نقص الأكل إلى: 
 · فقدان العضلات.
 · انخفاض الشهية.
 · قلة الطاقة.
 · بطء التمثيل الغذائي.
 لذا عزيزتي، عليكِ الحرص على تناول الطعام بشكل جيد وصحيح، وليس من المهم أن تنغمسي في كل ما يرغب به قلبكِ، من خلال إدارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام بين الحين والآخر.

 

 

زهرة الخليج 

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