ماذا يفعل مشروب مياه البحر المالحة في جسمك؟

الوكيل الإخباري - كشف تقرير طبي حديث، عن فوائد مذهلة للجسم، من تناول مشروب مياه البحر المالحة، خاصة قبل النوم.

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ونصح خبراء بأن تناول مشروب مياه البحر المالحة، يساعد في الحصول على نوم عميق وطويل، ويمنع الاستيقاظ المفاجئ من أجل قضاء الحاجة.

ونقل تقرير نشره الموقع، عن الخبير جوناثان ستيل، الذي يعمل ممرض معتمد، قوله إن الكثير من الأشخاص يعانون، من صعوبة في النوم، خصوصا بعد يوم عمل طويل وشاق، لذلك ينصح الخبراء بتناول مشروب مياه البحر المالحة، والذي يساعد على النوم العميق سريعا.





ويشير ستيل إلى أن المقصود ليس المياه التي تخرج من البحر، وإنما المياه التي يضاف إليها القليل من الملح المستخرج من البحر.





وأضاف أن تناول هذه المياه، يعد أحد العلاجات الطبية التي يوصي بها الأطباء من أجل نوم أفضل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأرق.



وأضاف أن تناول هذه المياه، يعد أحد العلاجات الطبية التي يوصي بها الأطباء من أجل نوم أفضل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأرق.



ويقول ستيل إن الملح البحري غير المعالج يساهم في وصول الماء كل خلايا الجسم، ويجنب الجسم تراكمات السوائل، كما يجنبه الاستيقاظ غير المناسب خلال الليل، مشيرا إلى أن المهم تحديد كمية الماء، إذ يجب تناول كمية محدودة منه، والتي يمتد مفعولها لفترة طويلة.

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