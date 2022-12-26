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الإثنين، 26-12-2022 11:01 ص

ماهو مرض التهاب الأمعاء ؟

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الوكيل الإخباري-مرض التهاب الأمعاء حالة مزمنة قد تسبب العديد من الأعراض والضرر للجهاز الهضمي. وفي محاولة بحثية جديدة لفهم أفضل الطرق لعلاج هذا المرض وجد الباحثون أن الالتزام ببعض عوامل نمط الحياة قد يمنع بشكل فعّال العديد من حالاته.

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ونُشرت الدراسة في دورية "بي إم جي" الطبية، وأظهرت النتائج أن الأسلوب الصحي منخفض المخاطر يمكن أن يمنع ما يقرب من 43% من حالات مرض كرون، وأكثر من 44% من حالات التهاب القولون التقرحي.

كما قدّر الباحثون أن اتباع نمط حياة صحي تماماً يمكن أن يمنع حوالي 61% من حالات مرض كرون، وحوالي 42% من حالات التهاب القولون التقرحي.

وقالت الدكتورة إميلي والش لوبيز المشرفة على الدراسة من مستشفى ماساتشوستس العام: ". يمكن أن يؤدي الالتزام بنظام غذائي ونمط حياة صحيين أيضاً إلى منع عدد كبير من الحالات".

ويتضمن النمط الصحي عوامل مثل التدخين، والوزن، واستخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، ومستوى النشاط البدني، ومعدل أكل اللحوم الحمراء والفواكه والخضروات وتناول الألياف. " 24 "

 




 

 


 

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