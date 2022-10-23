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الأحد، 23-10-2022 03:10 م

ماهي أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا لكبار السن ؟

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الوكيل الإخباري-أكدت رابطة كبار السن الألمانية على أهمية التطعيم ضد الأنفلونزا لكبار السن نظراً لأن جهاز المناعة لديهم يكون أضعف، حتى لو كانوا يتمتعون بصحة جيدة.

وأوضحت الرابطة أن عدوى الأنفلونزا قد تتخذ لدى كبار السن مساراً مرضياً شديداً يهدّد حياتهم، لا سيما إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الكلى والكبد.


ولتجنب هذه المخاطر، أوصت الرابطة بتلقي التطعيم ضد الأنفلونزا مع بداية فصل الخريف، مشيرة إلى أن التطعيم يظهر مفعوله بعد مرور 10 إلى 14 يوماً من تلقيه.

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