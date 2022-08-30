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الثلاثاء، 30-08-2022 11:56 ص

ماهي خصائص الزنجبيل المفيدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة أوليسا فرولوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن للزنجبيل خصائص مهدئة ومضادة للتشنج.

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وتشير الأخصائية في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن الزنجبيل بالإضافة لخصائصه المهدئة والمضادة للتشنج، يعزز مقاومة الجسم للأمراض.

 

وتقول، "الزنجبيل- مضاد ممتاز للتشنجات. وإذا كان الشخص يعاني من عسر الهضم، فعليه تناول كوب من شاي الزنجبيل، وسوف يشعر فورا بالتحسن ولمدة طويلة".

ووفقا لها، للزنجبيل تأثير مهدئ أيضا، ليس فقط في الجهاز الهضمي. "للزنجبيل تأثير مهدئ في الحلق الناجم عن التواصل الطويل، أو التحدث أمام الجمهور، أو الصراخ العالي تشجيعا للفريق الرياضي المفضل في الملعب. كما يخفف الصداع الناتج عن التوتر العصبي ويساعد على إزالة حمض اللاكتيك الزائد من العضلات الذي تراكم فيها نتيجة الإجهاد".

وتنصح الخبيرة باستخدام الزنجبيل في علاج أمراض البرد. "لأن الزنجبيل، يعزز منظومة المناعة ويقضي على الفيروسات والبكتيريا والطفيليات، ويصلح الحمض النووي ويزيد من إنتاج فيتامين B12 في الجسم".

روسيا اليوم 

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