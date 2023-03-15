ما أثر تناول زيت الزيتون على الذاكرة ؟

الوكيل الإخباري- توصل علماء من كلية هاريسون للصيدلة بجامعة أوبورن الأمريكية، إلى أن زيت الزيتون يقدم فوائد صحية للوظائف الإدراكية.

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أوضحت مجلة "Nutrients"، إلى أن الباحثين درسوا حالة 25 متطوعًا يعانون من اضطرابات إدراكية خفيفة، طُلب منهم إضافة زيت الزيتون إلى نظامهم الغذائي اليومي لمدة 6 أشهر.



وفي حين البعض منهم زيت الزيتون البكر الممتاز، تناول آخرون زيت الزيتون المكرر، ويحتوي النوع الأول على العديد من الفينولات، وهى مركبات عضوية محتوية على مجموعة الهيدروكسيل والبنزول.



وخضع جميع المشاركين قبل وبعد تناول زيت الزيتون إلى التصوير بالرنين المغناطيسي، واختبارات معرفية، فضلًا عن تحليل الدم لكشف المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر.



ووفقًا لنتائج التجربة، فإن نوعي زيت الزيتون المستخدم يحسنان الوظائف الإدراكية، وهو ما انعكس في مؤشرات الخرف السريري والمعايير السلوكية الأخرى.



واتضح أن زيت الزيتون البكر يحفز عمل الحاجز الدموي الدماغي، في حين زاد الزيت المكرر من التنشيط الوظيفي للدماغ، مما أدى إلى تحسين الذاكرة.



الكونسلتو الطبي

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