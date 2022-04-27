ما أسباب إعتام عدسة العين عند النساء وما أعراضها

الوكيل الإخباري - إعتام عدسة العين مرض صحي يصيب العيون يسمى مرض الساد، وهو مرض يؤثر على الرؤية، والإصابة به تعيق ممارسة الحياة اليومية وتحد منها، ومع تفاقم الحالة يمكن أن يسبب العمى.

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وبالرغم من أن مرض إعتام عدسة العين مرض غير شائع، إلا أنه يمكن أن يصيب الجميع في أي عمر في حال توفرت الأسباب، وعن ذلك سنتعرف في الآتي.

عدد موقع "مايو كلينك" مجموعة من الأعراض التي يسببها إعتمام عدسة العين، وهي:



- مشاكل في الرؤية.

- صعوبات في الرؤية الليلة.

- الحساسية الزائدة للضوء.

- رؤية هالات حول المصابيح.

- تلاشي الألوان أو اصفرارها.

- ازدواج الرؤية في العين الواحدة.

- الاحتياج لإنارة أكثر شدة للممارسة الأعمال اليومي

تتفاوت شدة إعتام عدسة العين حسب المسبب المرضي ومدة الإصابة وعمر المريض، وأبرز الأسباب هي:





- كبار السن أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين.

- الإصابة بمرض السكري.

- الإفراط في التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة خاصة.

- العادات غير الصحية مثل التدخين والكحوليات.

- زيادة الوزن والسمنة.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإصابة المسبقة بأي أمراض التهابية في العين.

- التعرض للإصابات المباشرة في العيون.

- الخضوع لأي عملية جراحية في العيون.

- استخدام أدوية الكورتيكوستيرويد لمدة طويلة.

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