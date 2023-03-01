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الأربعاء، 01-03-2023 04:15 م

ما أسباب الجوع رغم تناول الطعام ؟

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالجوع المستمر رغم تناول الطعام، وهى حالة يمكن أن تسبب الشعور بالقلق الناتج عن احتمالية الإصابة بحالة مرضية غير معروفة للشخص، ويمكن أن يحدث نتيجة أسباب مختلفة.

نوضح في السطور التالية، أسباب المعاناة من الشعور بالجوع رغم تناول الطعام، وفقًا لما ذكره موقع "Medical news today".

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أسباب الجوع رغم تناول الطعام


1- قلة النوم
كما يرتبط الإفراط في تناول الطعام والوزن الزائد بالحرمان من النوم، ترتبط أيضًا آلام الجوع مرتبطة بقلة النوم، حيث تشير دراسة أجريت عام 2016 إلى أن قلة النوم تزيد من تأثيرات مادة كيميائية تجعل تناول الأطعمة الحلوة والمالحة وعالية الدهون أكثر جاذبية.


وتناول المشاركون في الدراسة المحرومون من النوم وجبة تحتوي على 90% من سعراتهم الحرارية اليومية لكنهم لم يتمكنوا من مقاومة الأطعمة السريعة بعد ساعتين فقط.


2- الحالة العاطفية
قد يخطئ الناس في إشارات أدمغتهم للطعام على أنها آلام الجوع في بعض الحالات، ويمكن أن يحدث هذا الموقف عندما يكون الشخص في حالة عاطفية شديدة.


وتشير الأبحاث إلى أن التوتر والمشاعر السلبية الأخرى يمكن أن تجعل الجسم يبدو وكأنه بحاجة إلى الطعام، حتى وإن لم يكن كذلك.


3- الأدوية والحالات الطبية
قد تكون آلام الجوع ناجمة عن حالات طبية، مثلما يحدث بالنسبة لمرضى السكري، حيث يزداد الجوع عندما تنخفض نسبة السكر في الدم.


ويمكن أن يشير إلى وجود عدوى أو مرض في الجهاز الهضمي يتطلب عناية طبية إذا حدث الشعور بالجوع بجانب أعراض أخرى، مثل الإسهال، الدوخة، الحمى، الصداع، الغثيان، التقيؤ، والشعور بالضعف.


وقد تتداخل بعض الأدوية، بما في ذلك بعض مضادات الاكتئاب ، مع إشارات الجوع وإفراز هرمون الجريلين المسؤول عنه.


4- الشعور بالعطش
لا يستطيع الكثير من الأشخاص التمييز بين الجوع والعطش لأن الأعراض متشابهة للغاية، والتي تشمل آلام المعدة، والعشور بالدوار، وغيرهما.


5- جودة الطعام المتناولة
الجريلين "هرمون الجوع" يتفاعل مع الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم، ويؤدي انخفاض مستويات الأنسولين إلى ارتفاع مستويات هرمون الجريلين، وبالتالي الجوع.


وتحتوي الوجبات السريعة على كميات عالية من السكر والكربوهيدرات البسيطة، ويسبب تناولها ارتفاعًا حادًا في مستويات الأنسولين، يليه انخفاض سريع، ثم يزيد الجريلين، على الرغم من أن الطعام كان قد تناوله قبل ساعة واحدة فقط على سبيل المثال.


وعليه، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الطعام رديء الجودة إلى زيادة الشعور بالجوع والتسبب في استجابة الجسم للآلام.


6- البيئة المحيطة
يعاني بعض الأشخاص من آلام الجوع استجابة للروائح والمشاهد عبر التلفاز على سبيل المثال، فكثير من الناس لديهم استجابة جسدية لرائحة المخبوزات الطازجة أو الطهي، كما يمكن أيضًا أن تتسبب صور الطعام على التلفزيون أو عبر الإنترنت في تسيل الفم.


متى يجب زيارة الطبيب عند الشعور بالجوع رغم تناول الطعام؟
يجب زيارة الطبيب المختص إذا استمرت آلام الجوع بانتظام على الرغم من تناول وجبات متوازنة، وخاصة عند المعاناة من الأعراض التالية:
- ضيق التنفس.
- الإمساك.
- الإسهال.
- الدوخة.
- الصداع.
- الغثيان.
- تغيرات سريعة في الوزن.
- صعوبات النوم.
- التقيؤ.
- الشعور بالضعف.

الكونسلتو الطبي

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