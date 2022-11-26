ما أفضل الطرق للحصول على الفيتامينات؟

الوكيل الإخباري-قال تقرير طبي حديث إن الطعام الصحي أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات، لا المكملات الغذائية، بسبب طريقة صناعتها.



وبحسب تقرير لكليفلاند كلينيك في أوهايو ونشره "مديكال إكسبريس"، فإن نقص الفيتامين في الجسم يتطلّب تناول مكمل غذائي للحصول على ما يكفي منه، ويعتبر تنويع الطعام هو الأفضل.



وقالت كريستين كيركباتريك، المتخصصة في التغذية بكليفلاند كلينيك: "أفضل طريقة للحصول على مزيج من الفيتامينات والمعادن هو تناول المزيد من الأطعمة الملونة. ولذلك يجب الحصول على 6 أطعمة ملونة مختلفة في النظام الغذائي يومياً".



وأضافت "حتى القهوة مشروب مهم لأنه غني بمضادات الأكسدة".



ونصحت باستشارة الطبيب عن نقص فيتامينات معينة، خاصة من بفيتامين "د" الذي يُمتص عادة بشكل سيء عن طريق الطعام، علماً أن مكمّل D3 يحاكي أشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تعتبر أفضل مصدر للفيتامين "د".

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