السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

هل تعرضت السعودية لظلم تحكيمي بركلة الجزاء؟ - صورة

عودة الامطار الغزيرة والرعدية الى الاردن في هذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

شاهد .. بدء تساقط الأمطار الغزيرة في الاردن - فيديو

هكذا فاجأ مالك شركة اردني موظفيه قبل مباراة بولندا والسعودية !

السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

هذا ما حدث في شوارع العاصمة عمان قبل لقاء بولندا والسعودية !

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

طلب غير مسبوق على الغاز وبيع 200 ألف أسطوانة اليوم السبت

كأس العالم: السعودية تتطلع لإنجاز تاريخي أمام بولندا.. وهذه تشكيلة الفريقين

السبت، 26-11-2022 05:04 م

ما أفضل الطرق للحصول على الفيتامينات؟

2022112612946156Z2


الوكيل الإخباري-قال تقرير طبي حديث إن الطعام الصحي أفضل طريقة للحصول على الفيتامينات، لا المكملات الغذائية، بسبب طريقة صناعتها.

وبحسب تقرير لكليفلاند كلينيك في أوهايو ونشره "مديكال إكسبريس"، فإن نقص الفيتامين في الجسم يتطلّب تناول مكمل غذائي للحصول على ما يكفي منه، ويعتبر تنويع الطعام هو الأفضل.

وقالت كريستين كيركباتريك، المتخصصة في التغذية بكليفلاند كلينيك: "أفضل طريقة للحصول على مزيج من الفيتامينات والمعادن هو تناول المزيد من الأطعمة الملونة. ولذلك يجب الحصول على 6 أطعمة ملونة مختلفة في النظام الغذائي يومياً".

وأضافت "حتى القهوة مشروب مهم لأنه غني بمضادات الأكسدة".

ونصحت باستشارة الطبيب عن نقص فيتامينات معينة، خاصة من بفيتامين "د" الذي يُمتص عادة بشكل سيء عن طريق الطعام، علماً أن مكمّل D3 يحاكي أشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تعتبر أفضل مصدر للفيتامين "د".

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20221125221317726E

تبريد البطاطا بعد طهيها يبطئ امتصاص الجلوكوز

اللعبة-الأفعوانية

لتجنب دوار الحركة .. طبيب يحدد أفضل مكان جلوس في اللعبة الترفيهية

31003-الكبد

علامات تحذيرية في الساقين والبطن تنذر بخطورة على الكبد

2021_6_30_18_9_41_732

ما الضرر الجسدي للافراط في تناول الملح ؟

أكلات-لسد-الشهية

مادة غذائية تساهم في سد الشهية المفرطة للطعام

464a9cd5a6ead772271a314e96cfa4048f52a180

دراسة تنفي معلومة شائعة بأن الجسم يحتاج 8 أكواب ماء يومياً .. ما الحقيقة ؟

أخبار متعلقة
2022_2_7_1_0_6_296

الصحة السعودية : القهوة لا تعالج جفاف العين

2f06d02059f80ba9884fd08c46553951

للمصاب بحرقة المعدة.. أفضل وضعية للنوم والأطعمة المناسبة

القهوة-لها-العديد-من-الفوائد-800x549

لماذا يجب أن تتوقف فورا عن شرب القهوة على معدة فارغة في الصباح؟

iStock-806137154-2

عادة خاطئة قد ترتكبها عند شرب القهوة تسبب مشكلات صحية