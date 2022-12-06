الثلاثاء 06-12-2022
الوكيل الاخباري

أكثر من 41 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات الأردنية

النقل البري: مراجعة أجور النقل مطلع 2023

اجتماع نيابي حكومي حول المنح والقروض الجامعية الأسبوع المقبل

العسعس: نظام الفوترة سيسهل الحصول على الرديات

بعد تحذيرات من تدهور العلاقة مع الدوحة.. مستشار ألمانيا يهاتف أمير قطر

نقيب المجوهرات: ازمة الذهب في مصر محلية وليس لها تأثير على الأردن

إصابة رجل أمن خلال مداهمة أحد أوكار تجار المخدرات في الشونة الجنوبية

سائقو حافلات الكرك: الإضراب عن العمل سيكون مفتوحاً لحين تحقيق المطالب - فيديو

الهناندة: ضريبة الدخل والمبيعات تحمي مصالح الأردنيين

إصابة أردنية بحادث سير مروع في لبنان

الثلاثاء، 06-12-2022 12:42 م

ما أهم ما يجب الحذر منه عند تناول الأطعمة الشتوية خلال البرد؟

1705591


الوكيل الإخباري-يجلب فصل الشتاء المُنتظر عودة التجمعات الخارجية مع الأهل، والأصدقاء، إضافةً إلى فرصة الاستمتاع بالمأكولات الشتوية الشهية التي تزداد لذتها في هذه الفترة.

وتشمل الوجبات الشعبية التي تزين موائد المملكة العربية السعودية شتاءً خلال وجبتي الغداء والعشاء التمن، وهو نوع من أنواع الأرز، مع اللحم، والخضار، وخاصةً القرع، بالإضافة إلى الجريشة، والهريسة، وغيرها، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".


وتتوفّر وجبة الحنيني لوقت الفطور، وتتكوّن من دقيق البر، وأفخر أنواع التمور، مع السمن البري، والثريد، والرغفان، والمقشوش، والعصيدة، والقشدة.

ووفقًا لما أشارت إليه "واس"، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول هذه المأكولات الشعبية في فترة الشتاء لأن الجسم يميل نحو الأطعمة الساخنة التي تمنحه الدفء، والنشاط، والطاقة بشكلٍ أكبر.

ولكن ينعكس الإفراط في استهلاكها بشكلٍ سلبي على صحتك، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية في مقطع فيديو على "تويتر".

ويصف البعض الأكلات الشعبية، التي يتم تناولها بكثرة في هذا الموسم، بالصحية، نظرًا لأنها تحتوي على دقيق البر، والتمر.

ويرى البعض أنها بمثابة علاج للبرد لما تتضمنه من كميات عالية من السكر والدهون، والتي تُساعد الجسم على توليد الحرارة.

ولكن، سلّطت الهيئة الضوء على أثر تلك المكونات على صحة الإنسان، وخاصة السكر والدهون، معتبرة أنه يجب أن تكون الطاقة المأخوذة من الأطعمة تعادل الطاقة المُستهلكة، ولافتة إلى ضرورة ممارسة بعض الأنشطة البدنية الخفيفة للحفاظ على الصحة.

اضافة اعلان

 

سي ان ان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
26-11-2022_13_30_17_GomhuriaOnline_161669462217

حفاظاً على سلامة الذاكرة .. طبيبة تنصح بتجنب 5 أطعمة وتوضح البدائل

638ddc014c59b734a55b2986

شعور في القدمين يمكن أن يشير إلى نقص فيتامين B12

tbl_articles_article_36249_105ba735730-925b-4118-8ac3-c9156f28dcdc

5 عوامل وراء الحرمان من نوم صحي

tbl_articles_article_21696_27943b489d7-d61a-462c-a43b-26606a8a7367

ألم حاد في البطن .. قد يكون علامة للاصابة بهذا المرض !

tbl_articles_article_21598_171ac7265f5-5fff-4ce7-8cb3-df4bc23127b2

نوع من المكسرات يساهم في انقاص الوزن

1574506178_129_43504_

بعيداً عن الوراثة .. ما هي الأسباب التي قد تقود لارتداء النظارات الطبية ؟

أخبار متعلقة
398174Image1

3 أسباب وراء زيادة الوزن في الشتاء

فوائد_التونة_وأضرارها

ما حقيقة الادعاءات أن التونة المعلبة تحتوي على أسماك متعفنة وزيت مهدرج؟

Winter-Soup-Recipes-Conformed-4x6

خبير تغذية يكشف سبب زيادة الوزن في الشتاء

tbl_articles_article_26463_5751c404af7-d59a-44ae-9c50-0ce786e4df54

أربع أسباب صحية مقلقة وراء تشقق الشفاه