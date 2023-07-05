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الأربعاء، 05-07-2023 04:21 م

ما اضرار عدم غسل الأسنان قبل النوم ؟

اضرار-عدم-تنظيف-الاسنان-قبل-النوم


الوكيل الإخباري- توصلت دراسة جديدة إلى أن عدم غسل أسنانك بالفرشاة قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودرس العلماء 1675 مريضا تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق والذين زاروا مستشفى جامعة أوساكا في اليابان بين أبريل 2013 ومارس 2016 للفحص أو الجراحة أو العلاج.
وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بناءً على عادات نظافة الفم لديهم، كما تم تقييم العمر والجنس وتاريخ التدخين والأسنان والسجلات الطبية.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على تنظيف أسنانهم ليلا كانوا أقل عرضة لأمراض القلب.

وقال مؤلفو الدراسة، إن "النتائج تشير بوضوح إلى أن التنظيف بالفرشاة فقط في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم غير كافٍ وأن التنظيف ليلاً جيد للحفاظ على صحة جيدة".

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وأضافوا: "للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار، ولكن الأهم هو تنظيف الأسنان بالليل قبل الذهاب إلى الفراش."


ويعتقد الباحثون أن البكتيريا العالقة في الفم هي المسؤولة عن الالتهابات في جميع أنحاء الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.


سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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