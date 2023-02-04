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السبت، 04-02-2023 09:06 ص

ما الجزء الأسرع فقداناً للوزن في الجسم؟

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الوكيل الإخباري-يوجد نوعان أساسيان من الدهون في الجسم، هما الدهون الحشوية أو الصلبة، والدهون تحت الجلد أو الرخوة، وتوجد الدهون الحشوية حول الأعضاء في منطقة البطن، مثل الكبد والبنكرياس، وهي التي تسبب الالتهابات والأمراض.

وبحسب عيادة "مايو كلينيك" عندما تبدأ رحلة فقدان الوزن يخسر الجسم الدهون من كل مناطق الجسم، لكن ليس بنفس القدر.

وبالنسبة للجزء الذي يفقد الدهون أكثر من غيره، لا توجد قاعدة عامة تنطبق على الجميع، لكن تميل النساء لخسارة الدهون من الجزء السفلي من الجسم أسرع.

بينما يراكم الرجال الدهون حول منطقة البطن أكثر، ويكون فقدانها عادة أبطأ.

وكلما زادت العضلات في الجسم كلما تسارع فقدان الدهون، لأن بناء العضلات يسرّع عملية الأيض. وإذا كنت تعتمد على التمارين الرياضية للتخسيس أكثر من الحمية الغذائية، ينبغي أن تحصل على يوم أو يومين راحة من التدريب.

ويساعد تناول مكملات البروبيوتك على تحسين الهضم وتسريع فقدان الوزن، وكذلك شرب المزيد من الماء.

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