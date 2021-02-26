الجمعة 26-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التزام واضح للمواطنين خلال حظر التجول اليوم

جمعية المهندسين الوراثيين تعلن عن اشهار اللقاح الأردني لفيروس كورونا

آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الامن العام يحذر من نشر مقاطع فيديو وصور قديمة

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وبايدن

37 إصابة بكورونا المتحور في الزرقاء منذ بداية العام

الاتحاد الأوروبي يعلن السفيرة الفنزويلية شخصية غير مرغوب فيها

عبيدات يكشف شروط انتهاء تشديد الاجراءات

المعايطة: مستمرون بتطوير الحياة السياسية بتوجيهات ملكية

اليرموك تشارك في المؤتمر الافتراضي الأول لمكافحة المخدرات

الجمعة، 26-02-2021 12:30 م

ما الذي يحدث في حال تناولت كميات كبيرة من الملح

202004180631123112


الوكيل الاخباري - يضيف الكثير من الأشخاص كميات كبيرة من الملح إلى الطعام خلال تناوله، ولربما صادفت العديد من هؤلاء الأشخاص.

اضافة اعلان

إلا أن للملح مضار على المدى القريب والبعيد تبدأ بالظهور لدى هؤلاء الأشخاص، وبحسب تقرير لموقع healthline، هذه مضار الملح.


* مضار الملح على المدى القريب:
1- احتباس الماء.

2- الشعور بالجفاف والعطش.

3- ارتفاع ضغط الدم.

 

* مضار الملح على المدى البعيد:
1- ارتفاع ضغط الدم.

2- مخاطر الاصابة بسرطان المعدة.

3- الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

 

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-10-2020_07_47_32_GomhuriaOnline_1601531252

فوائد مذهلة لتناول الكاكاو كل يوم

hSk0woqeVPTkjWLvwzFhoAKYyc2h9r8aEjbXgCnS

كيف تتصرف مع أعراض الإقلاع عن تناول الحلويات

تطهير-الكبد

أطعمة خارقة لتنظيف الكبد من السموم في أيام معدودة

156674068645340400

علامات واضحة تدل على الاكتئاب الخفي

ae8383a5-9ede-46b9-a6da-466d166f7f3e-16x9-1200x676-jpg-82941285795422449

تعرف على طريقة الـ 4-7-8 للنوم في أقل من دقيقة واحدة!

C45C1680-05E4-4354-A1D941D0669FF601_source

دراسة: نقص فيتامين B12 يمنعك من النوم !

أخبار متعلقة
unnamed

فوائد شاي المريمية للصحة

فايتامين-سي-1024x684

خطا شائع في تعويض نقص فيتامين C

x1080

التعرض لتلوث الهواء في الطفولة يشكل خطرا على الحياة

المخللات-للرجيم

فوائد مذهلة تقدمها المخللات لصحتك

بيض

طبيبة تكشف احتواء قشر البيض على كنز غذائي

10201917141047955464415

تحذير من خطورة الأدوية المسكنة للآلام