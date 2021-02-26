ما الذي يحدث في حال تناولت كميات كبيرة من الملح

الوكيل الاخباري - يضيف الكثير من الأشخاص كميات كبيرة من الملح إلى الطعام خلال تناوله، ولربما صادفت العديد من هؤلاء الأشخاص.

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إلا أن للملح مضار على المدى القريب والبعيد تبدأ بالظهور لدى هؤلاء الأشخاص، وبحسب تقرير لموقع healthline، هذه مضار الملح.



* مضار الملح على المدى القريب:

1- احتباس الماء.

2- الشعور بالجفاف والعطش.

3- ارتفاع ضغط الدم.

* مضار الملح على المدى البعيد:

1- ارتفاع ضغط الدم.

2- مخاطر الاصابة بسرطان المعدة.

3- الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

سبوتنيك

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