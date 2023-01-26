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الخميس، 26-01-2023 04:50 م

ما الذي يسبب جفاف العين؟

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الوكيل الإخباري- يعد جفاف العين من المشكلات المزعجة على الإطلاق، نظرًا لشدة الأعراض المصاحبة له، وقلما يعرف البعض أنه ينقسم إلى 3 أنواع، لكل نوع أسباب مختلفة عن الآخر.

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نستعرض في التقرير التالي، أنواع جفاف العين وعلاقاته ببعض الأمراض، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Mayo clinic".

أنواع جفاف العين


ينقسم جفاف العين إلى 3 أنواع، هم:

1- جفاف العين الناقص المائي
تحدث الإصابة بهذا النوع، عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي من الدموع اللازمة لترطيب العين، عادةً ما يهدد بعض المصابين بأمراض المناعة الذاتية.

2- جفاف العين التبخيري
ينتج هذا النوع عن ضعف غدة الميبوميان الموجودة على سطح الجفون، لأن انخفاض إنتاجها للزيوت الطبيعية يجعل الدموع بدون حماية، مما يؤدي إلى تبخرها بسرعة كبيرة.

3- جفاف العين المختلط
يعاني المصابون بهذا النوع من نقص الدموع وتبخرها السريع في آنٍ واحد.


مشكلات صحية تسبب جفاف العين
الاستعمال المفرط للألواح الإلكترونية، مثل الكمبيوتر والهاتف المحمول، ليس السبب الوحيد لجفاف العين، بل هناك أمراض أيضًا تؤدي إلى الإصابة به، وتشمل:

- متلازمة سجوجرن: هي مشكلة مناعية، أثبتت إحدى الدراسات، أن حوالي 10% من الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين الناقص المائي مصابين بها.

- داء السكري: قد يسبب جفاف العين بنسبة 50%.

- اضطرابات الغدة الدرقية.

- التهاب الجفون.


مضاعفات جفاف العين


إذا تُرِك جفاف العين بدون علاج، قد يتطور للمشكلات التالية:


- التهاب الملتحمة.

- التهاب القرنية.

- قرح القرنية.

- تلف القرنية.

- حساسية الضوء.

- الصداع.

ويتمثل علاج جفاف العين في استخدام القطرات المرطبة أو الدموع الاصطناعية، مع ضرورة تجنب النظر في شاشات التليفزيون والكمبيوتر والهاتف المحمول.

 

الكونسلتو الطبي

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