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الأحد، 05-12-2021 03:55 م

ما العلاقة بين أمراض الحساسية والربو وفيروس كورونا

فيروس كورونا يسبب عدد من الاعراض الصحية


الوكيل الإخباري - مع مرور ما يقرب العامين على ظهور أول عدوى بفيروس كورونا، بات الأمور تتضح أكثر لدى الأطباء من حيث طرق انتقال الفيروس والأعراض التي يسببها وطرق علاجه، وأثبتت الدراسات الطبية والبحوث ذلك، وتم كذلك نفي الكثير من الإشاعات التي ارتبطت به.

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وفي نفس السياق كان يعتقد أن مرضى الربو ومرضى الحساسية من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب أنه يصيب الجهاز التنفسي وكونه مرض فيروس، إلا أن الدراسة التالية نفت ذلك، وأوضحت الآتي.

 

توصلت دراسة جديدة إلى أن الذين يعانون من حالات الحساسية، مثل حمى القش والتهاب الأنف والأكزيما، قد يكون لديهم مخاطر أقل للإصابة بعدوى كورونا.

وحسب ما ذكرته "ديلى ميل" درس باحثون من جامعة كوين ماري بلندن بيانات أكثر من 16 ألف بالغ في المملكة المتحدة بين مايو 2020 وفبراير 2021، ووجدوا أن المصابين بحمى القش والأكزيما أقل عرضة للإصابة بالفيروس بنسبة 25% تقريباً.

علاوة على ذلك، كان المصابون بالربو أقل عرضة للإصابة بنسبة 40% تقريبًا، حتى لو استخدموا أجهزة الاستنشاق بالستيرويد.

 

المصدر - هي

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