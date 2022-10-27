الخميس 27-10-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح حول فيديو متعلق بأحد المراكز الإسلامية

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

شغور مناصب قيادية بعد تعديل الخصاونة الخامس - أسماء

إلغاء وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي

التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

ارادة ملكية سامية بالتعديل على حكومة الخصاونة - اسماء

إخراج بطارية من بطن طفل في عمان - صور

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة

تعديل اوقات المحاضرات في الطفيلة التقنية اعتباراً من الاحد المقبل

الخميس، 27-10-2022 12:29 م

ما العمر الأقصى للإقلاع عن التدخين لتجنب مضاعفات سوء الحالة الصحية ؟

1572515512_209_28023_825x510


الوكيل الإخباري-نشرت دراسة في مجلة "JAMA Network Open" الطبية، أشارت نتائجها إلى أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35 عاما، يتمتعون بمعدلات وفيات مماثلة بعد فترة زمنية معينة لأولئك الذين لم يدخنوا على الإطلاق.

ووجد البحث أن أولئك الذين توقفوا عن التدخين في سن متأخرة، أظهروا تحسنا لافتا، لكن معدلات الوفاة لديهم تجاوزت أولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل بلوغهم سن 35 عاما.

اضافة اعلان


على سبيل المثال، أظهر الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما معدل وفيات أعلى بنسبة 21%، مقارنة بالذين لم يدخنوا أبدا. وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين بين سن 45 و54 أظهروا معدل وفيات أعلى بنسبة 47% مقارنة بغير المدخنين.


يذكر أن هذه ثالث دراسة كبيرة تشير إلى أن سن 35 قد يكون هو العمر الأمثل للإقلاع عن التدخين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين بدؤوا التدخين في سن مبكرة، وفق "مونت كارلو".


وأعاد الباحثون التأكيد أنه كلما تم الإقلاع عن التدخين مبكرا، كان ذلك أفضل، لكنهم أوضحوا أن دراسة الجديدة بإمكانها أن تضفي صورة أكثر دقة حول تأثيرات التدخين على معدلات الوفيات مقارنة مع التقدم في العمر.


يذكر أن هذا البحث شمل تحليل بيانات لأكثر من 550 ألف مشارك بلغت أعمارهم بين 25 و84 عاما، واستمر بين يناير 1997 وديسمبر 2018.  

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
sweetened_white_cheese_yawmiyati

خبيرة تحدد الوقت الأنسب لتناول الجبن المملح

84aec940-9d75-4f25-ac27-78cdf99a18a1

أمريكا .. أطباء يحذرون من 3 فيروسات قد تصيب الأطفال في آن واحد خلال الشتاء

the-adulteration-of-honey

هل يمكنك الكشف عن العسل المغشوش باستخدام مسحوق النشا؟

224717

احذر كسرها.. 4 أمور تجنب فعلها عند تناول الأدوية

20221027104635549H8

دراسة : الأخطبوط " كورنا "مفتاح أمل لمرضى سرطان الجلد

0

طبيب روسي يوضح كيف يمكن الوقاية من مرض شائع

أخبار متعلقة
2022_10_25_22_37_57_570

طبيب يحذر : التدخين قد يسبب 4 أنواع من السرطان

202210181596878XZ

أسباب تؤدي إلى الإصابة بالانسداد الرئوي

63427df05d109

ماذا يحدث لجسمك بعد 20 دقيقة من السيجارة الأخيرة ؟

أفضل-كريم-لآلام-المفاصل

في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.. 3 أشياء تعرضك لخطر الإصابة احذرها !

f28075517

أسوأ من التدخين.. الوحدة والتعاسة يسرعان الشيخوخة!