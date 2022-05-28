ما الفرق بين اكتئاب المراهقين والبالغين؟

الوكيل الإخباري - الاكتئاب اضطراب مزاجي يمكن أن يؤثر على أي شخص، وفي أي مرحلة عمرية. لكن الأعراض والعلامات ليست نفسها بالنسبة للجميع.



ويعتبر التهيج أكثر ما يميز حالة الاكتئاب لدى المراهقين مقارنة بالكبار، كذلك "السلوك الغريب، والعزلة". بينما يشترك الجميع في الميل للانسحاب.



وبينما يشعر الكبار بـ "التعب، واضطرابات التركيز والذاكرة، والأرق" مع حالة الاكتئاب، يشعر المراهقون أنهم "يكافحون من أجل إنجاز ما يفعلونه كل يوم، وأنهم متعبون، ومستعدون للنوم في أي وقت".



ويعتبر فقدان الوزن من العلامات الشائعة لدى البالغين في حالة الاكتئاب أكثر من زيادة الوزن، بينما لا يكتسب المراهق في حالة الاكتئاب الوزن المناسب للنمو.



وعادة ما تتأثر النتائج الدراسية للمراهق مع وجود الاكتئاب، وتقوم الفتيات عادة بتجنّب الروتين اليومي، ويتعرّضن لتقلبات المزاج بشكل حاد ومستمر، وكذلك الصبيان لكن بدرجة أقل.



وتفيد التقارير الطبية بأن علاج اكتئاب المراهقين أسهل، وأكثر فاعلية.

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