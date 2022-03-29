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الثلاثاء، 29-03-2022 02:43 م

ما تأثير تناول بيض الحمام على صحتك؟

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الوكيل الإخباري - ليس من المعتاد تناول بيض الحمام من قبل الناس لاستحواذ بيض الدجاج على الموائد، وربّما لصغر حجم بيض الحمام.

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ومن المعروف عن بيض الحمام احتواؤه على خمسة أضعاف كميّة الحديد والبوتاسيوم الموجودة في بيض الدجاج، كما أنّه لا يُسبّب أي نوع من الحساسية التي يُسبّبها بيض الدجاج؛ بل إن تناول بيض الحمام يساعد في مكافحة أمراض الحساسية، وفق ما نشره موقع موضوع.

 

- يفيد في تحسين عمليّة النطق عند الأطفال والتخلص من عادة التأتأة.
- تحتوي بيضة واحدة من بيض الحمام على 140٪ من فيتامين B1، بينما تحتوي بيضة الدجاجة على 50٪ فقط.
- بيض الحمام علاج فعّال ضد اضطرابات الجهاز الهضمي كالتهاب المعدة والقرحة.
- يساعد بيض الحمام في علاج فقر الدم وزيادة مستوى الهيموغلبين والتخلّص من السموم والمعادن الثقيلة في الدم.
- يساعد تناول بيض الحمام في علاج مرض السل والرّبو والتهاب القصبات.
- يقلل من ظهور السرطانات ويكافح الورم.
- التخلص من حصى الكبد والمرارة والكلى.
- يساعد الجسم في استعادة عافيته بعد الإصابة بالسكتة الدماغية؛ حيث يقوي عضلة القلب.
- تنشيط الذاكرة وتعزيز عمل الجهاز العصبي.
- تقوية جهاز المناعة والوقاية في الجسم.
- يفيد البشرة والجلد ويعمل على تحسين لونهما والتخلص من الكلف والبقع.
- تقوية بصيلات الشعر؛ لاحتوائه على كميات كبيرة من البروتين المفيد للشعر.
- يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الفوسفات، وهو مكوّن رئيسي من مكونات الحمض النووي.
- يحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الكولسترول الجيد HDL، الذي يوازن الكولسترول السيء LDL.
- غني بفيتامين A الضروري جداً في صحة الرؤية والإبصار، وتكوّن الدم وصحة الجلد والخلايا.

 

 

البيان 

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