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الأربعاء، 30-11-2022 05:10 م

ما تأثير زيادة الوزن على نمو أدمغة الأطفال ؟

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الوكيل الإخباري-كشفت دراسة أجريت باستخدام تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي أن نمو أدمغة الأطفال في سن ما قبل المراهقة يتأثر بالزيادة المفرطة في الوزن.

وعُرضت نتائج الدراسة خلال الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي في أمريكا الشمالية، وتمتاز بأنها دراسة طويلة الأمد استخدمت تقنية دقيقة لكشف نمو خلايا الدماغ وعلاقته بالوزن.

وقالت الباحثة سيمون كالتنهاوزر من جامعة ييل: "كان معدّل زيادة الوزن والسمنة ضمن مجموعة الدراسة 21% و17.6% على التوالي، وتمكن التصوير من قياس نشاط الدماغ والكشف عن التغيرات في تدفق الدم وتقييم المادة البيضاء في الدماغ".

وأوضحت "تم رصد تغييرات هيكلية في أدمغة الأطفال ذوي الوزن المرتفع، بما في ذلك ضعف كبير في سلامة المادة البيضاء".

وأضافت كالتنهاوزر "كشفت صور الرنين المغناطيسي الوظيفي في حالة الراحة أن زيادة الوزن والبدانة كانت مرتبطة بانخفاض الاتصال في الشبكات الوظيفية للدماغ التي تنطوي على التحكم المعرفي والتحفيز واتخاذ القرارات على أساس المكافأة".

ونُشرت نتائج الدراسة على موقع الجمعية الأمريكية للطب الإشعاعي، وشملت 11878 طفلاً أعمارهم بين 9 و10 سنوات، من 21 مركزاً للتصوير في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

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