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الأحد، 20-02-2022 02:30 م

ما تأثير وضع شرائح الليمون بجانب السرير أثناء النوم

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الوكيل الإخباري - وفقًا للعلاج بالروائح، الليمون ليس مجرد فاكهة، ولكنه مكون سحري يمكن أن يؤدي إلى استجابة فسيولوجية في الجسم، نظرا لأنه غني بالعناصر الغذائية الضرورية، مثل فيتامينات "ج" و"أ" و"ب" والنحاس والمنجنيز والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة القوية، فهو مفيد للبشرة وحتى الأعضاء الداخلية.

وثبت من خلال الأبحاث أن وضع شرائح الليمون بجانب سريرك ليلًا يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز التنفسي وجودة الهواء والنوم، وغيرها من الفوائد الأخرى التي نذكرها لكم وفقا لموقع "timesofindia".

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- تنفس أفضل:
الليمون غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا، لذا عند استنشاقه أثناء النوم، فإنه يحسن عملية التنفس ويزيل أيضًا ممر الأنف، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من الربو أو الجيوب الأنفية ممارسة هذه العادة، لأنه يفتح أيضًا ممرات الرئة.

 

- تحسين جودة الهواء:
تجعل خصائص إزالة السموم من الليمون وسيلة فعالة لتحسين جودة الهواء، ووفقًا للباحثين، فإنه ينبعث منه رائحة قوية تجعل الهواء في الغرفة وحول السرير.


- تخفيف الآلام:
يساهم استنشاق الليمون أثناء النوم في السيطرة على آلام الصداع والتهاب المفاصل الروماتويدي، وأشار البحث الذي تم إجراؤه في المركز الطبي بجامعة ميريلاند، إلى أن النساء اللاتي استنشقن زيت الليمون، شعرن بقلق وخوف أقل مقارنة بالآخرين.

 

- التخلص من الإجهاد:
يعتبر الليمون "مزيلًا للتوتر" بشكل طبيعي، فهو يحفز إنتاج السيروتونين وينظم القلق وتقلبات المزاج، والسيروتونين هو المادة الكيميائية التي تنظم الحالة المزاجية وتحسن الاكتئاب.


- يخفض ضغط الدم:
لقد ثبت أن بلسم الليمون ينظم الدورة الدموية ويخفض ضغط الدم، عن طريق وضع الليمون بالقرب من سريرك، فإنك تستنشق الرائحة الطبيعية للفاكهة التي تنظم الدورة الدموية بشكل أكبر.


- طرد الحشرات:
تشير إحدى الدراسات إلى أن النمل والبعوض يكرهون رائحة الليمون والأطعمة الحمضية الأخرى، لذلك يمكن أن يؤدي فرك قشور الليمون على بشرتك أو حتى وضعها بالقرب من الوسادة إلى حمايتك من لدغات البعوض والحشرات.

 

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