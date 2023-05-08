الإثنين 08-05-2023
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الإثنين، 08-05-2023 09:43 ص

ما حقيقة أن الحليب يرفع نسبة السكر في الدم ؟

رئيسية فوائد الحليب لمرضى السكري


الوكيل الإخباري- يرغب بعض المصابين بداء السكري في تناول الحليب على وجبة الإفطار، لكنهم يشعرون بالقلق من أن يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، عن طريق رفع سكر الدم.

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في السطور التالية، نستعرض تأثير الحليب على مرضى السكري، وفقًا لموقعي "Livestrong" وWebMD"


هل يمكن لمرضى السكري تناول الحليب؟
يعد الحليب من المشروبات التي تتسبب في ارتفاع سكر الدم، ويرجع السبب إلى احتوائه على 12 جرامًا من الكربوهيدرات لكل كوب منه.


وكربوهيدرات الحليب عبارة عن نوع من السكر يسمى اللاكتوز، يتحول في الأمعاء إلى جلوكوز وجلاتكوز، ليستخدمه الجسم كمصدر للطاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم عند تناول اللبن.


ومع ذلك، يمكن لمرضى السكري إدراج الحليب في النظام الغذائي اليومي، بشرط أن يكون قليل الدسم وتناوله باعتدال، لضمان الاستفادة من محتواه العالي من البروتينات والفيتامينات والمعادن، دون الإصابة بأي أضرار.


وهناك اعتقاد شائع يفيد بأن الحليب الخالي من اللاكتوز لا يرفع سكر الدم، ولكن الحقيقة أنه يحتوي على نفس نسبة الكربوهيدرات الموجودة في اللبن العادي، كما يقوم الجسم بتحويل إنزيم اللاكتاز الذي يضاف إليه أثناء التصنيع إلى جلوكوز.


ويرجى العلم أن الحليب الخالي من الدسم من الألبان التي تتتسبب في ارتفاع سكر الدم أيضًا، لأن انتزاع الدهون منه تجعله سريع الامتصاص في الأمعاء.
وعلى الرغم من أن الحليب كامل الدسم يرفع سكر الدم بسرعة أقل قليلًا من اللبن الخالي من الدهون، يعاب عليه احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة.
وبحسب الجمعية الأمريكية للسكري، يزيد السكري من خطر الإصابة بكسور العظام وهشاشتها مع تقدم العمر، لذلك يجب على المرضى تناول المصادر الطبيعية للكالسيوم، مثل الحليب.

 

ولكي يتجنب مريض السكري أمراض القلب، ينبغي أن يكون الحليب قليل الدسم، لضمان انخفاض محتواه من الدهون المشبعة، ومن ثم عدم ارتفاع الكوليسترول عند تناوله.


ومن الضروري أن يبتعد مريض السكري عن الألبان المنكهة، مثل الحليب الشوكولاتة والفراولة والفانيليا، لاحتوائه على سكريات إضافية.

 

الكونسلتو الطبي

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