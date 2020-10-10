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السبت، 10-10-2020 12:37 م

ما خطورة مشكلات الغدة الدرقية؟

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الوكيل الاخباري - تسبب مشكلات الغدة الدرقية للشخص، الكآبة والإفراط في تناول الطعام وقلة النوم والتعب السريع.

وكما هو معلوم، الغدة الدرقية مسؤولة عن التمثيل الغذائي في الجسم، لذلك يحذر خبراء الطب، من أنه إذا لم يتم التحكم بعملها، يمكن أن يفقد الشخص النوم والشهية، ومع ذلك يزداد الوزن، ويصبح من الصعب، على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الغدة الدرقية، التخلص منه.

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ويؤثر إنتاج الهرمونات في حالة الجلد والشعر وفي الوزن والنشاط البدني. وتعتمد متانة العظام وعمل القلب والنمو الجنسي وقدرة المرأة على الحمل وانجاب طفل سليم بدرجة كبيرة على حالة هذا العضو الصغير الموجود تحت الحنجرة.


وغالبا يخلط بين مشكلات الغدة الدرقية والتعب. ولكن عندما يفرط الشخص بتناول الطعام من دون سبب واضح، ويعاني من سوء النوم ويشعر بالتعب سريعا، فإن السبب يكمن حتما في الغدة الدرقية.


ويشير الأطباء، إلى أنه يفضل من أجل الاطمئنان على حالة هذه الغدة، إجراء الفحص السنوي والتحاليل الهرمونية اللازمة. لأن العديد من الأزواج يندهشون عندما يعلمون أن سبب عدوانية وسوء مزاج الشريك، هي مشكلات في الغدة الدرقية، وليس بسبب العوامل الخارجية.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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