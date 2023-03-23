ما سبب صداع بعد الإفطار؟ .. طرق للوقاية

الوكيل الإخباري- الصداع من المشكلات المزعجة التى قد تصيب بعض الأشخاص بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، ويأتى ذلك بشكل مفاجئ، والبعض يعتقد أن السبب في ذلك قلة الطعام والشراب، ولكن يوجد أسباب أخرى للصداع بعد الإفطار



نستعرض في السطور التالية، أسباب الصداع بعد الإفطار في رمضان، وكيفية الوقاية منه.



أسباب الصداع بعد الإفطار

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قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، إن المعاناة من الصداع بعد الإفطار في رمضان، أو أثناء الصيام، تكون بسبب تغيير نمط المعيشة خلال الشهر المبارك، مثل تغيير موعد النوم والاستيقاظ.



وأوضحت جاد الحق، أن الصداع بعد تناول الإفطار لا يكون بسبب أن المعدة كانت فارغة، وعند امتلائها بالطعام، تحول الدم من المخ إلى المعدة لتسهيل عملية الهضم، كما يعتقد البعض.



وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن المعاناة من الصداع بعد الإفطار في شهر رمضان ليست أمرًا حتميًا، مشيرة إلى أن للصداع أسباب متعددة، ممثلة فيما يلي:



- الأنيميا.

- الجيوب الأنفية.

- ألم ومشاكل في العين.

- انخفاض ضغط الدم والدورة الدموية.



كيفية تفادي الصداع بعد الإفطار



أشارت جاد الحق، إلى أنه لتفادي حدوث صداع عقب تناول وجبة الإفطار، يفضل اتباع النصائح التالية:



- يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة التي تحتوي مكوناتها على نسبة عالية من الدهون، لأنها تستغرق وقتًا أطول فى الهضم.

- عدم الإفراط في تناول الطعام بشكل عام.

- يفضل الإفطار على أطعمة بسيطة، مثل التمر أو اللبن الرائب، ثم أخذ فترة راحة، وبعدها مواصلة تناول الإفطار فيما بعد، حتى لا يتعرض الشخص إلى مشكلات هضمية ينتج عنها الصداع.





الكونسلتو الطبي

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