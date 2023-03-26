الأحد 26-03-2023
الوكيل الاخباري

بعد التوترات في المصارف إلى أين يتجه الذهب عالمياً ؟

السوق المركزي .. انخفاض أسعار الخيار والكوسا والفلفل

الحاج توفيق: سلة المستهلك في رمضان هذا العام أقل من رمضان العام الماضي بـ 10%

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مدارس تقرر تعطيل الدوام اليوم نظراً للظروف الجوية - تحديث

فيديو - إغلاق شارع رئيسي في الطفيلة بسبب السيول

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

الصحة تطرح عطاءات لصيانة 3 مستشفيات

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتقمع المصلين المعتكفين وتخرجهم بالقوة

وزير الزراعة يشارك بقمة رباعية في دمشق

الأحد، 26-03-2023 08:49 ص

ما فائدة اضافة حفنة من الجوز لنظامك الغذائي في رمضان ؟

20JVh


الوكيل الإخباري-وجد باحثون في جامعة تكساس أن إدخال الجوز ضمن النظام الغذائي يغير مزيج الميكروبات داخل الأمعاء، بطريقة تزيد إنتاج الحمض الأميني "هوموارجينين"، والذي يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت كريستينا إي بيترسن، المشرفة على البحث،: "تمثل نتائجنا آلية جديدة يمكن من خلالها أن يقلل الجوز من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

اضافة اعلان


وعُرض البحث أمس خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، المنعقد في سياتل بين 25 و28 مارس (آذار).


وشارك في الدراسة 35 شخصاً لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب، اتبعوا في البداية لمدة أسبوعين نظاماً غذائياً غربياً، ثم قسموا إلى 3 مجموعات، واتبعوا لمدة 4 أسابيع أخرى حمية تحتوي على الجوز، حيث أعطيت المجموعة الأولى الجوز الكامل، والثانية أحماضاً أمينية تماثل نفس كمية الجوز، والثالثة حمضاً أمينياً غير معروف.


وأظهرت الفحوصات أن  المجموعة التي اتبعت حمية الجوز، لديها بكتريا تقوم بتحويل البوليفينول الإيلاجيتانين وحمض الإيلاجيك إلى مستقلبات تسمح للجسم بامتصاصها. وكان لدى هذه المجموعة أيضاً مستويات أعلى من التعبير للعديد من الجينات التي تشارك في مسارات التمثيل الغذائي وإنتاج حمض "هوموارجينين".


وإلى جانب التوصية بتناول الجوز، تفيد هذه النتائج أيضاً في معرفة المكملات الغذائية التي تعزز الإنتاج الداخلي للهوموارجينين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الإفراط-في-المضادات-الحيوية-سبب-لأمراض-خطيرة-1655920916562

دراسة : لا فائدة للمضاد الحيوي في هذه الحالة !

2021_9_10_19_3_20_166

في رمضان.. 8 نصائح تخلصك من الانتفاخ بعد الإفطار

طريقة_عجينة_القطايف

احذر تناول القطايف بهذه الطريقة.. أضرارها تصل إلى التسمم

main_image641efa25dea70

قواعد عامة في إتيكيت التصرف في ولائم رمضان

تنزيل (2)

10 معلومات هامة حول الشعور بالعطش خلال صيام شهر رمضان

20233259125715627

دراسة : خطر سرطان الدم يرتفع مع اللحوم الحمراء المصنعة

أخبار متعلقة
29e1c96c904f35de5e62264273cfd0bbdvs_410U0k

مادة غذائية شائعة تقي من النوبة القلبية

78-142047-international-diet-regimes-5-best-regimens_700x400

دايت الـ 10 أيام وسيلة فعالة لإنقاص الوزن .. تعرف عليه

20210719141406204

5 أطعمة تخفف من تكيس المبايض

320237124546286514383

تأكيد رابط بين التلوث وزيادة الاستشفاء جراء مرض القلب

202331191227101QV

دراسة : تأكيد رابط بين التلوث وزيادة الاستشفاء جراء مرض القلب

لخعاخ

بشرى طبية لمرضى القلب.. تقنية علاج تغني عن عملية معقدة