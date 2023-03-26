ما فائدة اضافة حفنة من الجوز لنظامك الغذائي في رمضان ؟

الوكيل الإخباري-وجد باحثون في جامعة تكساس أن إدخال الجوز ضمن النظام الغذائي يغير مزيج الميكروبات داخل الأمعاء، بطريقة تزيد إنتاج الحمض الأميني "هوموارجينين"، والذي يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



وقالت كريستينا إي بيترسن، المشرفة على البحث،: "تمثل نتائجنا آلية جديدة يمكن من خلالها أن يقلل الجوز من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

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وعُرض البحث أمس خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، المنعقد في سياتل بين 25 و28 مارس (آذار).



وشارك في الدراسة 35 شخصاً لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب، اتبعوا في البداية لمدة أسبوعين نظاماً غذائياً غربياً، ثم قسموا إلى 3 مجموعات، واتبعوا لمدة 4 أسابيع أخرى حمية تحتوي على الجوز، حيث أعطيت المجموعة الأولى الجوز الكامل، والثانية أحماضاً أمينية تماثل نفس كمية الجوز، والثالثة حمضاً أمينياً غير معروف.



وأظهرت الفحوصات أن المجموعة التي اتبعت حمية الجوز، لديها بكتريا تقوم بتحويل البوليفينول الإيلاجيتانين وحمض الإيلاجيك إلى مستقلبات تسمح للجسم بامتصاصها. وكان لدى هذه المجموعة أيضاً مستويات أعلى من التعبير للعديد من الجينات التي تشارك في مسارات التمثيل الغذائي وإنتاج حمض "هوموارجينين".



وإلى جانب التوصية بتناول الجوز، تفيد هذه النتائج أيضاً في معرفة المكملات الغذائية التي تعزز الإنتاج الداخلي للهوموارجينين.

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