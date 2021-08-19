ما كمية رقائق البطاطس التي يمكنك تناولها دون الإضرار بصحتك؟

الوكيل الاخباري - أعلنت الدكتورة آنا بيلاؤوسوفا، عضو الجمعية الوطنية الروسية لخبراء التغذية، أنه توجد قواعد محددة لاختيار رقائق البطاطا ومع أي مواد يفضل تناولها، لتخفيض مضارها.



وتشير الخبيرة، إلى أن الكثيرين من محبي رقائق البطاطا (التشبس)، يخافون من تناولها، لاعتقادهم أنها ضارة بالصحة.

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فكم كمية الرقائق التي يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة؟ وأي المشروبات والأطعمة يفضل تناولها مع هذه الرقائق.



وتقول، "تحتوي علبة رقائق البطاطا متوسطة الحجم عادة على 70 غراما، وهذه يمكن تناولها دون ضرر كبير بالصحة.

ولكن من الأفضل تناولها على أجزاء تدريجيا، بدلا من تناولها مع الجعة مع مشاهدة برامج التلفزيون.

والأفضل تناول رقائق البطاطا مع الخضروات أو السلطات. وللعلم يسبب تناول رقائق البطاطا يوميا ارتفاع مستوى ضغط الدم".



وتضيف، يجب الانتباه عند شراء علب رقائق البطاطا، إلى وجود إضافات لتحسين النكهة.



وتقول، "من الأفضل شراء رقائق البطاطا الكلاسيكية التي لم تضف لها أي نكهة مثل الجبن واللحم المقدد أو البصل وغير ذلك".



وتشير الخبيرة، إلى أن رقائق البطاطا مضرة للصحة بسبب احتوائها على نسبة عالية من الملح والزيت. الملح يحولها إلى مادة ضارة لمن يعاني من أمراض معينة.



وتقول، "رقائق البطاطا ضارة بصورة خاصة لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، وتصبح بالنسبة لهم أكلة شهية، لأننا عمليا لا نشعر بالملح عند تناولها.

كما أنها ضارة لمن يعاني من أمراض الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالوذمة".



وتضيف الخبيرة، يمكن استبدال رقائق البطاطا، برقائق الخضار والفواكه مثل التفاح والموز والبنجر أو الجزر، فهي اختيار جيد وصحي للوجبات الخفيفة.





المصدر : روسيا اليوم