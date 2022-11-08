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الثلاثاء، 08-11-2022 01:50 م

ما مميزات استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية؟

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الوكيل الإخباري-تشير دراسة نشرت عام 2019 إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون فرشاة أسنان كهربائية يحافظون على أسنانهم بشكل أكبر من مستخدمي الفراشي التقليدية، ناهيك عن أن مستخدمي فرشاة الأسنان الكهربائية يتمتعون بلثة أكثر صحة وتعرضوا لتسوس أسنان أقل بشكل عام.

ووجدت دراسة أخرى من عام 2013 أن الأشخاص الذين يستخدمون فرشاة أسنان تعمل بالطاقة أظهروا تحسناً إكلينيكياً وإحصائياً في درجات البلاك الإجمالية.

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وأضاف الباحثون "توفر فراشي الأسنان الآلية للفرد القدرة على تنظيف الأسنان بالطريقة المثلى من حيث إزالة البلاك وتحسين صحة اللثة، ومنح تقنية تنظيف جيدة بالفرشاة لكل من يستخدمها، بغض النظر عن البراعة اليدوية أو التدريب".

وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعك للتخلي عن فرشاة أسنانك التقليدية والحصول على فرشاة كهربائية بدلاً منها:

يمكن لفرشاة الأسنان الكهربائية أن تساعدك على تنظيف أسنانك بالفرشاة للوقت المطلوب
نعلم جميعاً أنه يجب علينا تنظيف أسناننا مرتين يومياً على الأقل لمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة، ولكن بدون استخدام فرشاة أسنان كهربائية مزودة بمؤقت مدمج، من الصعب تحديد المدة التي قضيتها في تنظيف الأسنان بالفرشاة. ويمكن أن تشعر بأن الدقيقتين وقت طويل عندما لا تحدق في شاشة هاتفك الذكي، ناهيك عن غسل أسنانك بالفرشاة. وتتمتع معظم فراشي الأسنان الكهربائية، حتى أبسطها، بهذه الميزة في الوقت الحاضر، مما يجعل من السهل الالتزام بالحد الزمني البالغ دقيقتين.

يمكن لفرشاة الأسنان الكهربائية أن تعلمك كيفية تنظيف الأسنان بشكل صحيح
يمكن لبعض الطرز المتميزة من فراشي الأسنان الكهربائية الاتصال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث. وباستخدام هذا الاتصال، يمكن لفرشاة الأسنان الكهربائية تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي حول أسلوب التنظيف بالفرشاة في التطبيق، وتعليمك كيفية الاعتناء بأسنانك بشكل صحيح. وتذهب بعض التطبيقات إلى أبعد من ذلك، حيث تسجل جهودك في التنظيف.

يمكن أن تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية في الحفاظ على صحة اللثة
غالباً ما يتم تزويد فراشي الأسنان الكهربائية بمستشعرات ضغط مدمجة يمكنها من الشعور إذا كنت تضغط على الجهاز بقوة على لثتك. والضغط المفرط يمكن أن يتسبب في نزيف اللثة وكشف مناطق أكثر حساسية في أسفل أسنانك. وحتى فراشي الأسنان الكهربائية الأساسية، مثل فرشاة الأسنان الكهربائية الإيقاعية الذكية من كولجيت هوم، تحتوي على مستشعرات ضغط متصلة بمصباح ليد على جسم فرشاة الأسنان، فعندما تضغط بشدة، يضيء المصباح. 

 

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