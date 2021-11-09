ما هو أفضل نوع حليب لصحتك؟

الوكيل الإخباري-يعتبر حليب الأبقار الأكثر شعبية في العديد من دول العالم، حيث يملك الكثير من الفوائد الصحية، ولكن هل هو أفضل نوع من الحليب لصحتك؟



ولمعرفة أفضل أنواع الحليب لجسم الإنسان، تحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية مع الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، وتقول لي "إذا كنت نباتيًا، أو كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، أو تعاني من حالة طبية تزداد سوءًا بسبب شرب حليب الألبان، فإن الحليب النباتي هو خيارك الوحيد.



أفضل حليب للعظام

حليب الشوفان هو أفضل حليب نباتي يمكنك اختياره إذا كنت تريد عظامًا قوية وصحية، وقالت الدكتور لي "حليب الشوفان يحتوي على كمية مماثلة من الكالسيوم في حليب البقر، إلى جانب فيتامين د الضروري لامتصاص الكالسيوم في الأمعاء، ويحتوي حليب الشوفان أيضًا على فيتامينات ب التي ترتبط بصحة العظام الجيدة.



الأفضل لنظام غذائي لفقدان الوزن

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية أو ترغب في إنقاص الوزن، فإن حليب اللوز هو الأقل في السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات، وهذا يعني أن حليب اللوز هو أفضل رهان لك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا قليل الدسم أو منخفض الكربوهيدرات. ويحتوي حليب الصويا أيضًا على نسبة منخفضة من الدهون، ولكن لا تقترب من حليب جوز الهند إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا قليل الدسم أو منخفض الكربوهيدرات.



الأفضل لخفض الكوليسترول

إذا طُلب منك خفض نسبة الكوليسترول في الدم، فابحث عن حليب الشوفان أو حليب الصويا، وقالت الدكتورة لي "حليب الشوفان هو الحليب النباتي الوحيد الذي يحتوي على بيتا جلوكان الذي يزيد من إفراز الأحماض الصفراوية من الأمعاء، وبالتالي يتعين على الكبد استخدام الكوليسترول لإنتاج المزيد من الأحماض الصفراوية - وهذا يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم. ويوصى أيضًا بحليب الصويا لأولئك الذين يتبعون حمية لخفض الكوليسترول.



الأفضل للقلب

إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب أو تريد أن تراقب صحة قلبك، فإن حليب الصويا واللوز والأرز والشوفان والبطاطس خيارات جيدة للقلب، حيث تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة. ومع ذلك، فإن حليب جوز الهند يحتوي على 65 في المائة من الدهون المشبعة، وهو ليس خيارًا جيدًا بشكل عام لأي شخص لديه عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



أفضل مصدر للبروتين

يحتوي حليب الصويا على أعلى نسبة للبروتين ويحتوي على بروتين أكثر من حليب البقر، وقالت الدكتورة لي "زيادة البروتين في نظامك الغذائي مفيد لأنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول".



الأفضل لاضطرابات الأمعاء

قالت الدكتورة لي "حليب اللوز خالي من اللاكتوز ويمكن أن يساعد في تقليل تقلصات البطن والانتفاخ، وهو منتج منخفض الفودماب – وهو نوع من الكربوهيدرات التي يمكن أن تسبب أعراضًا معوية مثل الانتفاخ والإسهال والإمساك.



الأفضل للالتهابات

لا تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول منتجات الألبان يزيد الالتهابات سوءًا، بل إنه في الواقع قد يساعد في تقليلها، وما لم تكن تعاني من حساسية اللاكتوز أو حليب البقر، فحتى أولئك الذين يعانون من التهاب مزمن يمكنهم شرب حليب البقر بأمان. ومن المهم دائمًا زيادة تناولك للأطعمة النباتية، ويمكن أيضًا إضافة الحليب النباتي ومنتجات الألبان النباتية إلى النظام الغذائي.



الأفضل للحساسية

قالت الدكتورة لي إن حليب الأرز لا يسبب الحساسية بشكل خاص وقد يكون خيارًا جيدًا لأي شخص يعاني من الحساسية.



الأفضل في سن اليأس

يُعتقد أن فول الصويا - هرمون الاستروجين النباتي - يساعد في تخفيف الهبات الساخنة والتعرق الليلي لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث.



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