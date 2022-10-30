الأحد 30-10-2022
الوكيل الاخباري

سؤال نيابي حول إدخال مادة مسرطنة للأردن

البلبيسي: توزيع فحوصات الكوليرا السريعة على كافة مديريات الصحة

افتتاح القمة العربية الأولى لريادة الأعمال

لبنان.. ميشال عون يترك منصبه اليوم

المياه: بئر البحاث المؤجرة لمستثمر مهجورة وغير صالحة للشرب

كشف آلية صرف دعم المحروقات لمشغلي قطاع النقل في الأمانة

أسعار الذهب في المملكة اليوم

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

وظائف شاغرة لدى مؤسسة حكومية استثمارية - تفاصيل

الاتصالات تدعو أصحاب المتاجر الإلكترونية لتقديم الشكاوى ضد شركات التوصيل

الأحد، 30-10-2022 10:52 ص

ما هو الموعد الأنسب لمشى الأطفال وما هي أسباب تأخره ؟

1vFiPWF


الوكيل الإخباري-لا يبدأ جميع الأطفال المشي في نفس العمر، بعض الأطفال يبدأون مبكرًا في عمر 9 أشهر، والبعض الآخر يقترب من 18 شهرًا كلاهما طبيعي، يمكن أن يحدث المشي المتأخر لعدة أسباب، وفى السطور القادمة سنوضح أسباب تأخر المشى عند الأطفال، وفقًا لما نشره موقع "healthnews"

متى يمشي الأطفال؟
المشي هو نشاط يشعر به كل طفل، ومع ذلك، لن يمشي كل رضيع أو طفل صغير في نفس الوقت، يمشي بعض الأطفال مبكرًا في عمر 9 أشهر، قد لا يمشي بعض الأطفال حتى سن 18 شهرًا تقريبًا. كلاهما طبيعي.

اضافة اعلان

 

في عام 2022، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إرشادات تنموية جديدة، وفقًا للإرشادات الجديدة، يجب على الطفل المشي دون مساعدة قبل نهاية 18 شهرًا، الأطفال الذين لا تظهر عليهم علامات المشي أو القدرة على القيام بذلك دون مساعدة يعتبرون متأخرين.


علامات تشير إلى أن طفلك قد يمشي قريبًا
بمجرد أن يصبح طفلك متحركًا، يمكن أن يكون المشي حول المنعطف، بينما يزحف العديد من الأطفال قبل أن يمشوا، ليس كلهم يفعلون ذلك، سوف يزحف البعض، والبعض الآخر ينطلق، والبعض الآخر يتدحرج من مكان إلى آخر، هذا هو أحد أسباب إزالة الزحف من النقاط الرئيسية بواسطة مركز السيطرة على الأمراض. ليس كل الأطفال يفعلون ذلك.


ما الذي يسبب تأخر المشي عند الأطفال؟
يمكن أن تتسبب عدة أشياء في تأخر الأطفال في المشي في بعض الأحيان ، قد تكون هناك أسباب جسدية أو عقلية أو صحية.


الوراثة: يمشي بعض الأطفال متأخرين لمجرد أن الوراثة انتقلت من أحد الوالدين الذي تأخر في المشي أيضًا.


الشخصية: بعض الأطفال الصغار ليس لديهم الرغبة في المشي، بقدر ما يبدو هذا مضحكًا ، يتمتع بعض الأطفال بسمات شخصية قوية ولا يريدون القيام بأشياء معينة أثناء نموهم، يمكن ملاحظة ذلك غالبًا في الأطفال الذين لديهم أشقاء أكبر سنًا وهم راضون تمامًا عن السماح للآخرين بمساعدتهم.


الخدج : الأطفال الذين يولدون قبل الأوان يحققون مراحل نمو أبطأ من أقرانهم في نفس العمر، هذا هو المكان الذي يأتي فيه تتبع العمر بناءً على تاريخ الاستحقاق بدلاً من تاريخ الميلاد.


الصحة: يمكن أن تسبب المشاكل الصحية تأخيرًا في المشي، يكون بعضها أقل وضوحًا عند الرضع حتى يكبروا بدرجة كافية لبدء الحركة، عند تأخير المشي ، تبدأ العلامات في الظهور.


البيئة: الطفل الذي لم يتعرض لبيئة مناسبة يمكن أن يتأخر في المشي. يمكن أن يكون هذا من أسباب متعددة أيضًا، الأطفال الذين كانوا رضعًا مرضى وغير قادرين على اللعب والاستكشاف قد لا يطورون المهارات الحركية الجسيمة اللازمة للمشي.


وبالمثل، فإن الأطفال الذين لم تُمنح لهم فرصة اللعب أو لديهم حركة محدودة سيواجهون نفس المشكلة. يحدث هذا في الأطفال المتروكين في المشاة، أو الحمالات، أو عربات الأطفال، أو الكراسي المرتفعة، أو القيود المماثلة التي تحد من الحركة لفترات طويلة.


المشاكل الصحية التي يمكن أن تؤخر المشي أو تمنعه
يمكن أن يكون تأخر المشي ناتجًا عن مشاكل صحية غير مرئية دائمًا على سبيل المثال ، يتسبب نقص التوتر في ضعف العضلات، يمكن أن يحدث هذا بسبب عدة أشياء مثل الحثل العضلي أو الشلل الدماغي، في حين أن هذه غالبًا ما يتم اكتشافها عند الرضع ، إلا أنها يمكن أن تسبب تأخرًا في المشي عند الأطفال الصغار.


يمكن أن تشمل الأمراض الأخرى:
متلازمة داون، متلازمة برادر ويلي، مرض تاي ساكس، متلازمة ويليامز
الكساح
إصابة بالرأس
الالتهابات العصبية

 

اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20220514111826742

ماذا يحصل عند تقطير عصير البصل أو الثوم في الأنف؟

201810130436333633

كيف تحمي نفسك من السكتة الدماغية؟

61f7e1f84c59b74d45427293

4 عناصر تتواجد في الحمّام يمكن أن تؤدي إلى التهابات وأمراض سيئة

20221028_101033-660x330

تجربة هامة ترشد من لديهم مقدمات السكري نحو تفاديه

127-115402-self-charging-pacemakers-heartbeats-powered_700x400

جهاز لتنظيم ضربات القلب بلا بطارية

2022102722332876UY

دهون أوميغا 3 تحسن ذكاء الخُدج

أخبار متعلقة
اثر-الالعاب-الالكترونية-على-الاطفال

ما أثر العاب الفيديو على صحة الأطفال ؟

كم-احرق-سعرة-حرارية-فى-المشى1

كم عدد الخطوات التي نحتاجها يومياً لمنع زيادة الوزن؟

121-100529-causes-shoulder-pain-methods-treatment_700x400

راجع طبيبك فوراً عند شعورك بهذه الأعراض في الكتف .. قد تنذر بجلطة قلبية

tbl_articles_article_17110_375

دراسة توضح العلاقة بين المشي 10 آلاف خطوة يومياً وانقاص الوزن

tbl_articles_article_26625_8582fae1cc4-bdc7-405b-97af-ecfda0cb2955

أثر خطير للكافيين على صحة أطفالك .. تجنب هذه المشروبات !

634579624c59b757e100fc46

الزنك يمكن أن يعالج اضطرابا وراثيا نادرا