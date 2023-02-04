السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

وزير الطاقة: معالجة كل شكاوى وملاحظات المواطنين خلال المنخفض فورا

25 نزيلاً في مراكز الإصلاح نجحوا في تكميلية التوجيهي وأعلاهم حقق معدل 87.45

لماذا انهارت أسعار الذهب عالمياً فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية؟

الشريدة: البنك الدولي شريك رئيسي للأردن

أب وابنتاه التوأم ينجحون معاً بالتوجيهي.. ما القصة؟

العيسوي يسلم الدعم الملكي السنوي لجمعيات ومؤسسات خيرية

دراسة منح قروض ومساعدات لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ غداً الأحد

الأمن العام: ضبط 6 مروجين وتجار للمخدرات في 3 قضايا نوعية - صور

وزارة المياه: ارتفاع الهطول المطري العام إلى 55% - (تفاصيل)

السبت، 04-02-2023 12:38 م

ما هو النظام الغذائي المقاوم للأنسولين؟

مقاومة-الأنسولين


الوكيل الإخباري- يُنصح الذين يعانون من حالات صحية مثل السكري من النوع 2، أو سكري الحمل، أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات باتباع نظام غذائي مقاوم للأنسولين، وهو نظام مفيد للجميع يجمع بين الكربوهيدرات والبروتين والدهون.

وبحسب الجمعية الأمريكية للسكري، تتطوّر حالة عدم تحمّل الأنسولين لدى البعض، ويحتاجون إلى بناء مزيد من العضلات، وإزالة الدهون عن خلايا الكبد ليستطيع الجسم امتصاص الجلوكوز.

اضافة اعلان


وتتطوّر هذه الحالة بسبب عوامل مثل: الجينات، والعمر، والالتهابات، وعدم النشاط أو زيادة الوزن.
ويساعد تناول البروتين والدهون على إبطاء عملية ارتفاع نسبة السكر بالدم عقب تناول الطعام، كما يعزّز ذلك تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات، والبقول.
ويتكون نصف الطبق المثالي للنظام المقاوم للأنسولين من الخضروات، وربعه من الكربوهيدرات، والربع الأخير من البروتين والدهون.
وتتضمن الأطعمة التي تحتوي على البروتين والدهون: اللحوم، والدجاج، والأسماك، والجبن، والأفوكادو، والزيت، والفاصوليا، والمكسرات، والبذور.

وقد أظهرت دراسات أن الكربوهيدرات المعقدة أفضل، لأنها ترفع نسبة السكر بالدم ببطء، ومن أمثلتها الخبز الأسمر، والأرز البني، والشوفان، والشعير، والبطاطا.
ومن أهم مصادر الدهون الأحادية الصحية: الأفوكادو، وزيت الكانولا، وزيت الزيتون، والزيتون، والفول السوداني، وزيت القرطم، والمكسرات.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_10_28_14_55_23_794

متى يتحول التهاب الشعب الهوائية لحساسية صدر؟

63dd07e04236041787241fdc

فواكه يعزز تناولها بشكل كبير كفاءة النوم

السمنة-والسرطااان

متى تسبب السمنة الاصابة بالسرطان ؟

222

علاج الجيوب الأنفية في المنزل بمكونات طبيعية

23232

نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع التقلبات الجوية

2023_2_2_22_37_5_687

حالة واحدة يتسبب بها الكورتيزون بارتفاع السكر

أخبار متعلقة
2023_2_2_22_37_5_687

حالة واحدة يتسبب بها الكورتيزون بارتفاع السكر

tbl_articles_article_26547_9682251e19f-436b-4f81-ad02-7aa5f1a92354

طبيب : هؤلاء الأكثر عرضة للاصابة بالضغط والسكري

2021_9_11_17_27_44_891

باحثون: مرضى السكري النوع 2 معرضون لخطر الوفاة بالسرطان بمقدار الضعف!

2020_6_22_12_21_31_379

دراسة : القهوة تخفّف عبء السكري على الكبد

tbl_articles_article_17955_327

رائحة القدمين الكريهة قد تنذر بأمراض السكري والكلى

tbl_articles_article_24925_7331caa4710-361c-47ee-9b2c-9e8ea67ea7d1

دراسة توضح علاقة ضغط الدم والسكري بالسكتة الدماغية