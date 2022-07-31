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الأحد، 31-07-2022 12:14 م

ما هو تأثير الاستحمام بالماء البارد على القلب؟

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الوكيل الإخباري - تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم.

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يمكن أن تُسد الشرايين التاجية للقلب فجأة أو يكون تدفق الدم فيها بطيئا للغاية، بسبب تكوين جلطة دموية، ما يقلل من إمداد القلب بالأكسجين، وقد يكون له عواقب وخيمة.

 

يمكن أن يكون هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية، مثل العمر والتاريخ العائلي وضغط الدم ومستويات الكوليسترول وما إلى ذلك.

 

وفقا لبعض الخبراء، قد يكون التعرض المفاجئ للماء البارد خطيرا، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب، حيث يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو عدم انتظام ضربات القلب.


يمكن أن يتسبب الماء البارد في صدمة الجسم، مما يتسبب في تقلص الأوعية الدموية في الجلد. هذا يمكن أن يبطئ تدفق الدم في جسمك.


للتعويض عن ذلك، سيبدأ قلبك في النبض بشكل أسرع ليتمكن من ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية.

ما هي الاستجابة للصدمة الباردة؟
حتى لو كان شخص ما يتمتع بصحة جيدة أو لائقا أو شابا، يمكن أن يؤدي الماء البارد إلى نوبة قلبية عن طريق التسبب في تضيق الأوعية (شد العضلات حول الأوعية الدموية).


وجدت الأبحاث أن هذا يحدث عادة في الطقس الحار، عندما يكون الناس أكثر حماسا للدخول على الفور في حمام ماء بارد.

 

تم تحديد هذا الخطر لأول مرة في دراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء، والتي أوضحت أن الغمر المفاجئ في الماء البارد يضر بجسمنا.


يمكن أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من الاستجابات القلبية التنفسية العصبية، تسمى استجابة الصدمة الباردة، يمكن أن تؤدي إلى اللهاث وفرط التنفس وضيق التنفس والذعر، ما قد يقود إلى عدم انتظام ضربات القلب، ويؤدي إلى نوبة قلبية.

 

لبنان 24 

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