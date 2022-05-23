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الإثنين، 23-05-2022 01:50 م

ما هو تأثير التعرق على صحة البشرة في الصيف؟

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الوكيل الإخباري - مع ارتفاع درجات الحرارة تمهيدا لتأثير دخول الصيف يؤثر على الصحة العامة ويسبب التعرق، هناك قلق مشترك ينشأ وسط الحر صحة الجلد، اليوم، سوف نفهم تأثير العرق على بشرة صحة.

التعرق وصحة الجلد
وفقا لموقع " healthsite"، للتعرق فوائد معينة للبشرة، مهما كان مزعجًا، فيمكن أن يساعد في تنظيف البشرة وتنظيم درجة الحرارة وفتح المسام، ومع ذلك ، لا يمكن للمرء جني هذه الفوائد إلا إذا أخذها بالشكل المناسب .

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إذا تُرك العرق على الجلد دون رادع ، فقد يؤدي إلى تلف الجلد بسبب تراكم الأوساخ والجراثيم والدهون على سطح الجلد.
 
أسباب التعرق
 
بعض أسباب التعرق الذي يؤدي إلى رائحة الجسم الكريهة تشمل:

- داء السكري

- العدوى
- انخفاض سكر الدم
- مشاكل الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)
- سرطان الدم
- الآثار الجانبية لبعض الأدوية
- التوتر والقلق والاكتئاب

- قلة النظافة
- العناية بالبشرة بعد العرق

 

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها ضمان صحة البشرة في خضم موسم العرق:

 

اغسل وجهك دائمًا ونظفه جيدًا بعد التعرق.
لا تنسي تقشير الشوائب من بشرتك.
التعرق لا يعني التخلي عن المرطبات، تأكد من وضع مرطب خفيف الوزن كل يوم.
لا تدع العرق يجلس على وجهك لأنه قد يتسبب في تفاقم البكتيريا والجراثيم.
حافظي على روتين مناسب للعناية بالبشرة في الصباح والليل وقبل / بعد التمرين، اشرب أيضًا كميات كبيرة من الماء.

 

 

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