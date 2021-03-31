ما هو رجيم الشعور الجيد Feelgood؟ جربوه

الوكيل الاخباري - من الممكن أن يساعد تناول بعض أنواع الطعام على تحسين المزاج وعلى الشعور بالارتياح. ولهذا ينصح خبراء التغذية مثلاً بتناول الموز والشوكولاته الداكنة والسلمون والفواكه المجففة والتفاح والكينوا وجبنة بارميزان والسبانخ والفواكه الحمراء والقهوة والكركم.

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فهي تحتوي على السيلينيوم والمغنيزيوم والزنك فضلاً عن مضادات الأكسدة مثل الليكوبين وأحماض الأوميغا 3 والأحماض الدهنية وحمض الفوليك. وتحفز هذه العناصر إفراز هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة. كما أنها تساعد على الحد من الشعور بالقلق ومن حدوث اضطرابات النوم.



ولهذا من المهم الحرص على تطبيق رجيم الشعور الجيد أو رجيم feelgood لأن هذا يساعد على الشعور بالارتياح وعلى التخلص من التعب.



ومن الطرق التي يمكن اللجوء إليها أيضاً من أجل تحسين المزاج ممارسة التمارين الرياضية التي تساهم في التخلص من التوتر. ولهذا من المفيد جداً تخصيص 30 دقيقة يومياً أو ساعة 3 مرات أسبوعياً للمشي. والأفضل فعل هذا وسط الطبيعية وفي مكان هادئ بعيداً عن الضجيج.

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