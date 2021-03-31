الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة : لقاحات كورونا آمنة على مرضى الربو

التربية تعلن برنامج الامتحانات لطلبة المدارس

جنايات عمان تقرر عدم مسؤولية هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي

التعليم العالي توضح بخصوص وجود مستشارين في الوزارة

مداهمات أمنية واسعة والقبض على مطلوبين خطيرين - صور

الاستمرار بتوقيف المتهمين في قضية مستشفى السلط

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: نبحث في قيمة الكوبونات للأسر العفيفة

الإفتاء تُجيز إفطار من تظهر عليه أعراض اللقاح

الدفاع المدني يخمد حريق مستودع اثاث مستعمل بالزرقاء

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء

الأربعاء، 31-03-2021 01:07 م

ما هو رجيم الشعور الجيد Feelgood؟ جربوه

423532b3-007a-4e2c-accd-75659f248ecd


الوكيل الاخباري - من الممكن أن يساعد تناول بعض أنواع الطعام على تحسين المزاج وعلى الشعور بالارتياح. ولهذا ينصح خبراء التغذية مثلاً بتناول الموز والشوكولاته الداكنة والسلمون والفواكه المجففة والتفاح والكينوا وجبنة بارميزان والسبانخ والفواكه الحمراء والقهوة والكركم.

اضافة اعلان

فهي تحتوي على السيلينيوم والمغنيزيوم والزنك فضلاً عن مضادات الأكسدة مثل الليكوبين وأحماض الأوميغا 3 والأحماض الدهنية وحمض الفوليك. وتحفز هذه العناصر إفراز هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة. كما أنها تساعد على الحد من الشعور بالقلق ومن حدوث اضطرابات النوم.


ولهذا من المهم الحرص على تطبيق رجيم الشعور الجيد أو رجيم feelgood لأن هذا يساعد على الشعور بالارتياح وعلى التخلص من التعب.

ومن الطرق التي يمكن اللجوء إليها أيضاً من أجل تحسين المزاج ممارسة التمارين الرياضية التي تساهم في التخلص من التوتر. ولهذا من المفيد جداً تخصيص 30 دقيقة يومياً أو ساعة 3 مرات أسبوعياً للمشي. والأفضل فعل هذا وسط الطبيعية وفي مكان هادئ بعيداً عن الضجيج.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1047841497_0_19_2000_1082_705x375_80_0_0_586e592f831de287c286ce81d74a3fd6

رغم فوائده المذهلة... الزنجبيل خطر على بعض الأشخاص

eating-junk-food

لإنقاص الوزن سريعا.. دراسة تنصح بفعل شيء واحد لمدة 5 أيام قبل بدء أي حمية

alergii

نصائح هامة للتغلب على أعراض حساسية الربيع

unnamed

3 نصائح للشعور بالفرح أثناء العمل

rjl_smt_nq_shr

الصمت مهم جداً.. إليك فوائده الصحية

tbl_articles_article_26116_6592efa602b-05f0-4df7-86c8-cb3cbcf4a48b

التحدث مع الذات ليس جنوناً بل أمر مفيد!.. وهذه الأسباب

أخبار متعلقة
1368-5505844-2 (1)

نصائح هامة لمن يشعر بالثقل أثناء تناول الطعام!

Red-Hot-Chili-Peppers-Oil-Joint-Pain

هل الفلفل الحار مفيد للجميع؟

فوائد-مغلي-الكزبرة-الجافة

وصفة منزلية بسيطة تقضي على 12 مشكلة صحية

main_image60578aa7b915f

ما هو المعدل المثالي لسكر الدم على مدار اليوم؟

tb_rhq_lml_nwm_lbtwb_qhw_0

5 طرق لمحاربة التعب والإرهاق بالطعام

-815296644

أضرار ومخاطر تناول الطعام بسرعة