ما هو عسل الجاودار؟ وما هي فوائده لعلاج العدوات؟

الوكيل الاخباري - كما يدل عليه اسمه يتم تحضير هذا العسل من بذور الجاودار. ومن المفيد جداً تناوله لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية.

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فهو مصدر مهم لنسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، ولهذا يمكن الاستفادة منه للحد من المعاناة من مختلف الأمراض، وخصوصاً تلك التي تترافق مع التقدّم في العمر. كما يساعد عسل الجاودار على تحسين بيئة الأمعاء الحيوية، وهو ما أشارت إليه دراسة نُشرت نتائجها في دورية Evidence Based Complement Alternative Medecine.



كذلك يتمتع هذا النوع من العسل بخاصية محاربة البكتيريا الضارّة والفيروسات. ولهذا من الممكن الاستعانة به للتخلص من تأثير العدوات الفيروسية، وخصوصاً في موسم الإنفلونزا.



إذاً، من المفيد جداً إضافة عسل الجاودار إلى قائمة الطعام، وتناوله بكمية معتدلة يومياً في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ما زال يصيب عدداً كبيراً من سكان العالم، لأنه يقوّي جهاز المناعة فيتصدّى لهذا الفيروس الخطِر.



لها

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