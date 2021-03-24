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الأربعاء، 24-03-2021 12:06 م

ما هو مرض 'تعب Zoom' الذي ظهر في أيام كورونا؟

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الوكيل الاخباري - منذ أن بدأت غالبية دول العالم فرض الحجر الصحي على مواطنيها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بات الكثيرون يقومون بأعمالهم عن بعد من خلال الاستعانة بالوسائل الافتراضية. وانتشر في هذا السياق استخدام تطبيق Zoom من أجل حضور الاجتماعات وإجراء المقابلات وغير ذلك. لكن يبدو أن هذا لم يمر مرور الكرام، فقد أسفر عن نشوء مشكلة أطلق عليها الخبراء اسم "تعب Zoom".

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وهذا ما تحدّث عنه الخبير جيريمي أن نيلسون بحسب ما نقله عنه موقع Fourchette Et Bikini الفرنسي، حيث أشار إلى ذلك بعد إرجاء دراسة نُشرت نتائجها في دورية American Psychological Association. وذكر في هذا السياق أن من دلالات هذه المشكلة، الشعور بالتعب وألم الرأس والظهر والمعدة وأعضاء الجسم الأخرى وعدم القدرة على التركيز.


ولهذا نبّه إلى ضرورة الحصول على عطلة مريحة في نهاية الأسبوع من أجل استعادة النشاط والتخلص من هذه الأعراض المزعجة.

 

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