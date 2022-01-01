ما هو مرض فلورونا الجديد ؟

الوكيل الإخباري-أثار إعلان وسائل اعلام تابعة للاحتلال الاسرائيلي تسجيل أول إصابة بما يسمى بعدوى فلورونا، وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" التابعة للاحتلال المخاوف حول المرض الجديد.

اضافة اعلان



ولم تعلق منظمة الصحة العالمية على ما أعلنته وسائل اعلام تابعة للاحتلال الاسرائيلي، مما دفع الكثيرين للبحث عن طبيعة المرض الجديد، وهل تشكل من متحور جديد لفيروس كورونا؟ وما مدى خطورته؟







ما هو فلورونا؟

ومرض فلورونا هو عدوى متزامنة لفيروس كورونا والإنفلوانزا معًا، بحسب ما نقلته "يديعوت أحرونوت" عن مصادر طبية تابعة للاحتلال الاسرائيلي .



يقول الإعلام الإسرائيلي إنه يمكن أن يسبب فيروس الإنفلونزا مرضًا خطيرًا، مثل الالتهاب الرئوي ومضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى والتهاب عضلة القلب وحتى الموت.



ولا تزال وزارة الصحة التابعة للاحتلال تدرس الحالة، ولم تحدد بعد ما إذا كان الجمع بين الفيروسين يسبب مرضًا أكثر خطورة.



هناك تقديرات لمسؤولي الصحة في إسرائيل تفيد بأن مرضى آخرين ربما أصيبوا بـ "فلورونا" لكن لم يتم تشخيصهم.





أعراض الإصابات للفيروسين

قال الدكتور وجدي أمين، استشاري الأمراض الصدرية، ومدير المركز الأبحاث بالمجلس القومي للسكان في مصر، إن الإصابة المسجلة باسم "فلورونا" التي أعلنت عنها إسرائيل اليوم، هي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا المستجد وفيروس الإنفلونزا.



وذكر أمين، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشروق" المصرية أن الإصابات دائما تصنف أما فيروس كورونا أو فيروس الإنفلونزا، ولكن هذه الحالة هي الأولى التي تم اكتشاف إصابتها بالفيروسين في نفس الوقت، ووجود أعراض الإصابات للفيروسين أيضا، لافتا إلى أن هذه الإصابة ناتجة عن انتشار فيروس كورونا خلال فصل الشتاء.



وأشار أمين إلى أن بروتوكولات علاج فيروس كورونا سواء في مصر أو الخارج تتضمن علاجا لفيروس الإنفلونزا والذي غالبا ما يتم إضافته خلال فصل الشتاء، ولكن في حالة الإصابة بكورونا والإنفلونزا فإن المريض يحتاج رعاية خاصة، وعلاجا إضافيا لعلاج الإنفلونزا إلى جانب بروتوكول علاج كورونا.

pic.twitter.com/HXi28ByPtq الباحث المشارك في جامعة كينغر كوليدج عبد الكريم قزيز: الإصابة المزدوجة بأوميكرون والإنفلونزا تضعف الجهاز المناعي ما قد يؤدي لمضاعفات خطيرة #العربية January 1, 2022

العربية