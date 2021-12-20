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الإثنين، 20-12-2021 03:40 م

ما هي أسباب خمول الجسم

قلة النوم ونقص الفيتامينات والتوتر من اسباب خمول الجسم


الوكيل الإخباري - من منا لا يشعر بالخمول والكسل بين الحين والآخر، خصوصاً بعد القيام بمجهود بدني أو رياضي شاق؟ إلا أن البعض قد يعاني من حالة مستمرة من الخمول دون أي سبب بدني مضني، ليصفه الناس بالكسول وهي تهمة قد تكون جائرة أحياناً.

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هو الخمول المزمن والمستمر الذي لا نجد سبباً ظاهرياً له، لكن الفحص الطبي واستشارة الطبيب المختص يساعدان في تحديد الأسباب الكامنة وراءه.

ويشير موقع "ويب طب" لاحتمال وجود مشكلة صحية أو نفسية وراء الخمول الذي يجعل المصاب به قليل الحركة، وغير قادر على التحرك بشكل طبيعي.

ومن الأسباب المرضية والنفسية للخمول كما أوردها الموقع المختص بالشؤون الصحية:
1 - الإصابة بمشاكل في القلب أو التنفس: مثل ضعف عضلة القلب أو تضيق صمامات القلب، إضافة إلى ارتفاع الضغط الرئوي، وحدوث تليف في الرئة.
2 - الإصابة بالتهابات مختلفة: منها التهابات الكلى، أو الكبد، أو المثانة، أو الإصابة بالإنفلونزا التي تؤدي إلى تعب وخمول عام في الجسم.
3 - نقص بعض الفيتامينات المهمة من الجسم: وأهمها فيتامين ب 1، وب 2، وب 6، وب 12، والإصابة بالأنيميا أو مرض فقر الدم.
4 - التوتر والمشاكل النفسية: وتتسبب كثرة الضغوط النفسية والتفكير بالضغط على الدماغ، ما يؤثر على كافة أعضاء الجسم ويجعل المصاب بها يشعر بالكسل.
5 - عدم الحصول على الغذاء المثالي: إن عدم تناول الإنسان لغذاء متكامل وغني بكل العناصر الأساسية للطاقة والنشاط، يجعله أكثر عرضة للإصابة بالخمول.

 

المصدر - هي

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