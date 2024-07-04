ما هي أسباب وأعراض حساسية الشمس؟

الوكيل الإخباري- قال صندوق التأمين الصحي في ألمانيا إن حساسية الشمس ليست حساسية بالمعنى الحقيقي، وإنما هي عبارة عن فرط تحسس تجاه الأشعة فوق البنفسجية.

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وأوضح الصندوق أن سبب الإصابة بحساسية الشمس لم يتم تحديده بشكل قاطع، وإنما يُشتبه في وجود مسببات للحساسية أو ما يعرف بـ "الجذور الحرة" (مركبات الأكسجين العدوانية).

الأعراض

تتمثل في احمرار وتورم الجلد والحكة وظهور البثور والعقيدات.



وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي الابتعاد عن الشمس على وجه السرعة، مع مراعاة تبريد موضع الإصابة بواسطة كمادات الحليب الرائب أو الثلج أو شرائح الخيار المثلجة، على أن يتم وضع قطعة قماش بينها وبين الجلد. وفي الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى الأدوية مثل مضادات الهيستامين أو الأدوية المحتوية على الكورتيزون.



طرق الوقاية

وللوقاية من حساسية الشمس، ينبغي تطبيق كريم واق من الشمس ذو عامل حماية (SPF) عالٍ، على سبيل المثال 50.



ويُراعى أيضًا تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في وقت الظهيرة قدر الإمكان.





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