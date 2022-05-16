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الإثنين، 16-05-2022 04:16 م

ما هي أضرار الهاتف على مخ الأطفال

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الوكيل الإخباري - أضرار الجوال على مخ الأطفال، عديدة وتمثل تهديداً كبيراً على الصحة النفسية والجسمانية للأطفال أيضاً، كما تشكل خطراً كبيراً يتربص بهم في المستقبل، فما هي أضرار الجوال على مخ الأطفال، وكيف يمكن وقاية الأطفال منها، وما هو السن المناسب لإستخدامه؟

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تعود أضرار الجوال على مخ الأطفال إلى المواد الأشعاعية التي تصدر منه، فبحسب الصحيفة الرسمية للجمعية الطبية الأمريكية the American Medical Association، فإن الأبحاث التي أجريت مؤخراً أدت إلى أن الهواتف الجوالة لها تأثير على نشاطات الدماغ.

ومن أضرار الجوال على مخ الأطفال ما يلي:


زيادة إحتماالت الإصابة بالأورام الحميدة
زيادة إحتمالات الإصابة بالأورام الحميدة غير الخبيثة تأتي على رأس أضرار الجوال على مخ الأطفال فقد أكدت بعض الدراسات على أن إستخدام الأطفال للهاتف الجوال لساعات يصيبهم بأورام في الدماغ.


زيادة إحتمالات إصابة الأطفال بالسرطان
أضرار الجوال على مخ الأطفال، أكد الخبراء المختصين والأطباء على أن إستخدام الجوال لمدة دقيقتين يزيد من نشاط الفعاليات الدماغية للطفل لمدة تصل إلى ساعة، وذلك بسبب الإشعاعات التي يطلقها الهاتف الجوال، حيث التأثير المباشر على الدماغ بعمق، وزيادة إحتمالات الإصابة بالسرطان.


صعوبة التعلم وقلة التركيز
أضرار الجوال على مخ الأطفال، يسبب النشاط الدماغي عميق التأثير على دماغ الأطفال على قابلبتهم للتعلم حيث يولد صعوبات فيه، كما أنه يؤدي إلى قلة التركيز، وبالتالي التأثير على تعليم الأطفال بالسلب.

 

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