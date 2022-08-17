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الأربعاء، 17-08-2022 05:12 م

ما هي أطعمة الدماغ الخمسة؟ إليكم التفاصيل

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الوكيل الإخباري - يؤكد خبراء التغذية أن الوجبات الغذائية أكثر أهمية للصحة العامة وحالة الدماغ مع التقدم في السن، مما يجعل التأكد من اختيار الأطعمة الصحيحة أمرًا أكثر أهمية عند تناول كل وجبة.

وبحسب ما نشره موقع "سايتيك ديلي" SciTechDaily، تشمل قائمة الأطعمة، التي تعزز الذاكرة وتدعم التركيز، والتي يجب تناولها بانتظام من أجل دماغ سليم، على ما يلي:

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1- التوت الأزرق
يأتي التوت البري أو التوت الأزرق على رأس قائمة الأغذية الضرورية للدماغ. أظهرت الدراسات أن العنب البري يساعد في تحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية. كما توصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول عصير التوت الأزرق لمدة 12 أسبوعًا يُحسن الذاكرة والحالة المزاجية.

 

2- المكسرات والبذور
أيضًا، تقدم المكسرات والبذور كميات جيدة من أحماض أوميغا-3 الدهنية الصحية للدماغ ومضادات الأكسدة وفيتامين E والمغنيسيوم، وهو معدن مهم لصحة الدماغ، حيث أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة.

 

3- الشوكولاتة الداكنة
تعتبر الشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والفلافونويد، والتي ثبت أنها تحسن وظائف المخ. كشفت نتائج إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة تحسن أداؤهم بشكل كبير في اختبارات الذاكرة.

 

4- الأفوكادو
ويشتهر الأفوكادو بأنه مصدر جيد للدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، علاوة على أنه من الفواكه القليلة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تعتبر مهمة لصحة الدماغ. توصلت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الأفوكادو لديهم مستويات أعلى من عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF، وهو بروتين مهم لصحة الدماغ ووظائفها، حيث ثبت أن BDNF يحسن الذاكرة ويحمي الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر.

 

5- سمك السلمون
يشتهر السلمون بأنه واحد من أفضل المصادر لأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تعزز الدماغ، والتي لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجها بمفرده. ولهذا السبب من المهم تضمين أطعمة مثل السلمون في الوجبات الغذائية مع ضرورة التأكد من الحصول على كمية تكفي لتعزيز صحة الدماغ.

 

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