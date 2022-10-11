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الثلاثاء، 11-10-2022 02:41 م

ما هي أعراض مرض الزهايمر

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الوكيل الإخباري-الزهايمر هو نوع من الخرف يؤثر في الذاكرة والتفكير والسلوك، وتتطور أعراض مرض الزهايمر ببطء على مدى عدة سنوات، وفي بعض الأحيان يتم الخلط بين هذه الأعراض وأعراض الحالات الصحية الأخرى، وقد يتم اعتبارها في البداية مجرد علامات للشيخوخة. علماً أنه في بعض حالات الإصابة بالزهايمر، يمكن أن تكون بعض الأمراض مسؤولة عن تفاقم الأعراض، مثل الإصابة بالالتهابات أو السكتات الدماغية أو الهذيان.

مراحل مرض الزهايمر

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بشكل عام، تنقسم أعراض مرض الزهايمر إلى 3 مراحل رئيسية:

1- الأعراض المبكرة
في المراحل المبكرة، يكون العارض الرئيسي لمرض الزهايمر هو هفوات الذاكرة، فعلى سبيل المثال، الشخص المصاب بداء الزهايمر المبكر قد يعاني من:
- نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة.
- العناصر في غير مكانها.
- نسيان أسماء الأماكن والأشياء.

- إيجاد صعوبة في التفكير في الكلمة الصحيحة.
- طرح الأسئلة بشكل متكرر.
- إظهار سوء الحكم أو صعوبة اتخاذ القرارات.
- يصبح أقل مرونة وأكثر تردداً في تجربة أشياء جديدة.
- غالباً ما تكون هناك علامات على تغيرات المزاج، مثل زيادة القلق أو الانفعالات أو فترات الارتباك.

 

2- أعراض المرحلة المتوسطة
مع تطور مرض الزهايمر، ستزداد مشكلات الذاكرة سوءاً؛ فقد يجد الشخص المصاب بهذه الحالة صعوبة متزايدة في تذكر أسماء الأشخاص الذين يعرفهم، وقد يواجه صعوبة في التعرف إلى عائلته وأصدقائه. وقد تظهر أعراض أخرى أيضاً، مثل:
- زيادة الارتباك على سبيل المثال، الضياع أو الشرود وعدم معرفة الوقت من اليوم.
- سلوك الوسواس المتكرر أو الاندفاعي.
- الأوهام «تصديق أشياء غير صحيحة» أو الشعور بجنون العظمة والريبة تجاه مقدمي الرعاية أو أفراد الأسرة.
- مشكلات في الكلام أو اللغة «فقدان القدرة على الكلام».
- النوم المضطرب.
- تغييرات في المزاج، مثل التقلبات المزاجية المتكررة والاكتئاب والشعور المتزايد بالقلق أو الإحباط أو الانفعال.
- صعوبة أداء المهام المكانية، مثل الحكم على المسافات.
- رؤية أو سماع أشياء لا يفعلها الآخرون «الهلوسة».

يعاني بعض الأشخاص أيضاً من بعض أعراض الخَرَف الوعائي، وفي هذه المرحلة، يحتاج الشخص المصاب بمرض الزهايمر عادةً إلى الدعم لمساعدته في الحياة اليومية؛ فعلى سبيل المثال، قد يحتاج إلى المساعدة في الأكل والغسيل وارتداء الملابس واستخدام المرحاض.

3- أعراض المرحلة المتأخرة

في المراحل المتأخرة من مرض الزهايمر، تصبح الأعراض حادَّة بشكل متزايد، ويمكن أن تكون مزعجة للشخص المصاب؛ فقد تأتي الهلوسة والأوهام وتذهب خلال فترة المرض، ولكن يمكن أن تزداد سوءاً مع تقدم الحالة. أحياناً يكون المصابون بمرض الزهايمر عنيفين ويطالبون ويشكُّون فيمن حولهم، وقد تتطور عدد من الأعراض الأخرى أيضاً مع تقدم مرض الزهايمر، مثل:
- صعوبة في الأكل والبلع «عسر البلع».
- صعوبة في تغيير الموقف أو التنقل دون مساعدة.
- فقدان الوزن الشديد في بعض الأحيان.
- التبول غير المقصود «سلس البول» أو البراز «سلس الأمعاء».
- فقدان تدريجي للكلام.
- مشكلات كبيرة في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى.
وفي المراحل المتأخرة من مرض الزهايمر، يحتاج المرضى إلى رعاية بدوام كامل ومساعدة في الأكل والتنقل والعناية الشخصية.

* المصدر الطبي: «nhs.uk».

 

سيدتي

 

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